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Taraftarlar kamyonu alev alev yaktı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde park halindeki saman yüklü kamyon alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi.

11 Mart 2019 Pazartesi 11:16
Taraftarlar kamyonu alev alev yaktı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde park halindeki saman yüklü kamyon alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi. Kamyonda, amatör küme maçı sonrası taraftarların patlattığı maytaplardan sıçrayan kıvılcımlarla yangın çıktığı iddia edildi.

 

Edinilen bilgilere göre olay, Acıpayam ilçesi Dodurga Mahallesi’nde meydana geldi. Önder Karakuzu’ya ait 45 SZ 218 plakalı park halindeki saman yüklü kamyondan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler yangına müdahale etti. Ekipler yoğun uğraşlar sonucu saman yüklü kamyonda çıkan yangını yaklaşık 1 saatte söndürdü. Kamyonda 300’e yakın saman balyası olduğu öğrenildi.

 

Yangının, ilçede amatör kümede oynanan ve Dodurga Spor’un Güzelyurt Spor’u 9-2 yendiği karşılaşmanın ardından taraftarların patlattığı maytaptan çıkan kıvılcımların kamyonun kasasına sıçraması ile çıktığı iddia edildi. İddialar üzerine jandarma tarafından olayla ilgili başlatılan çok yönlü incelemenin sürdüğü öğrenilirken, yangının kesin çıkış nedeninin ise soruşturma sonrasında netlik kazanacağı belirtildi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 11:16
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