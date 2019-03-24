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Taraftar sahaya bıçakla girdi iddiası

Manisa’da oynanan amatör maçta bıçakla sahaya giren bir taraftarın futbolcuları tehdit ettiği iddia edildi.

24 Mart 2019 Pazar 00:42
Taraftar sahaya bıçakla girdi iddiası

Manisa’da oynanan amatör maçta bıçakla sahaya giren bir taraftarın futbolcuları tehdit ettiği iddia edildi. 6 kırmızı kartın çıktığı maç güvenlik nedeniyle tatil edilirken, bıçaklı şahsın kaçtığı öğrenildi.



Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde 8 Eylül Stadyumu’nda 2. Amatör Küme B Gurubu 4. haftasında oynanan Alaybey İdman Yurdu-Hacıhaliller Gedizspor maçı 72. dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. İddiaya göre, Hacıhaliller Gedizspor’un 1-0 üstünlüğüyle devam eden maçta Alaybey İdman Yurdu oyuncusu Serdar, Hacıhaliller Gedizspor oyuncusu Buğra ile orta sahada girdiği ikili mücadelede yaptığı faul sonrası kırmızı kart gördü. Serdar’ın kırmızı kart görmesiyle Alaybeyspor kalecisi Emrah, itiraz için hakemin yanına gittiği sırada, tribünlerden bir taraftar elindeki bıçakla sahaya girdi. Bıçakla sahadaki futbolcuları tehdit eden saldırgan kaleci Emrah’ın üzerine yürüdü. Emrah, henüz kimliği belirlenemeyen şahısın elindeki bıçağı tekmeyle savurarak kendisinden uzaklaştırdı. Saldırgan taraftar daha sonra bir otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Stada çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Maç güvenlik nedeniyle iptal edildi. Maçta Alaybeyspor oyuncularından toplamda 6’sına kırmızı kart gösterilirken, maç ile ilgili kararın önümüzdeki günlerde Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından açıklanacağı öğrenildi.



Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Alaybeyspor Kulüp Başkanı Akın Ünlü, “Çıkan saha olaylarını asla tasvip etmiyoruz. Sahanın içine naklen yayın kulesinden atlayan taraftar bıçak ile sporcularımızı tehdit etti. Sonra da saha içi ve dışı karıştı. Maç durdu ve sporcularım korku ve panik yaşadı. Bunun yanında motivasyonumuz ortadan kalktı. Bu konuda haklarımız sonuna kadar savunacağız.” dedi.



Hacıhaliller Gedizspor Teknik Direktörü Levent Kepenek de yaşanan olayların hoş olmadığını, sorumluların gereken cezayı almasını istedi.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 00:42
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