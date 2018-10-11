Sürekli "Tarafsız medya" diye ağlayan CHP, haber ajansı satın aldı! Fiyatı dikkat çekti

İş Bankası'ndaki hisseleriyle gündeme gelen CHP, şimdi de ANKA Haber Ajansı'nın satışı ile gündemde. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından Veli Özdemir'in sahibi olduğu 46 yıllık ANKA Haber Ajansı, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Kalender Özdemir'e satıldı. Gazeteci ve siyasetçi Altan Öymen'in 1972 yılında kurduğu ajans 2013'te iflasını istemişti. Çalışanların alacaklarını alamadığı ajansın satışı uzun süredir gündemdeydi.

Hileli satış olduğu iddia edildi

Ajansın 19 Haziran 2018'de, İçişleri Bakanlığı'nca yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevden alınan Battal İlgezdi'nin başkanlığını yaptığı Ataşehir Belediyesi'nin başkan yardımcısı Kalender Özdemir'e icradan 262 bin lira bedelle satıldığı ortaya çıktı. Özdemir, 2009'da İlgezdi'nin özel kalem müdürlüğünü yapmış, daha sonraki dönemde ise başkan yardımcılığı görevine getirilmişti. 46 yıllık ajansa ödenen satış bedelinin düşük olması ise 'hileli satış' iddialarını gündeme getirdi.

Bedavaya haber ajansı

İddialar CHP'yi karıştırırken satıştan Kılıçdaroğlu'nun bilgisinin olup olmadığı tartışılıyor. Kulislerde ise kurultay tartışmaları sürecinde Halk TV'yle yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle yeni televizyon arayışına giren ve KRT'nin satın alındığı iddialarıyla gündeme gelen CHP'nin şimdi de 'hileli satış' yöntemiyle ajans sahibi olduğu konuşuluyor. Hileli satış yöntemiyle Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Özdemir'in yüklü bir borçtan kurtulduğu, CHP'nin de ajans sahibi olduğu dile getirilirken, hukukçuların ajansın satışıyla ilgili suç duyurusunda bulunabileceğini belirtiliyor.

Satın alanı bilmiyormuş

ANKA Ajansı'nın eski sahibi Veli Özdemir ise satışın kendileriyle bir ilgisi olmadığını ileri sürerek, "İflas masası ANKA'nın başta markası olmak üzere mallarını satışa çıkardı. İlkinde alıcı çıkmadı ikincisinde açık artırmayla satıldı. Satın alanı bilmiyorum, tanımıyorum ve irtibatım yok. Tümüyle mahkeme satıyor biz satmıyoruz. Para Maliye'ye yatırılıyor" diye konuştu. Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye'de basın özgürlüğü yok" diyerek algı oluşturmaya çalıştığı bir dönemde CHP'li başkan yardımcısının ajans satın alması dikkat çekti.

Kaynak: Sabah