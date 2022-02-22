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Avrupa Tarafını belli etti: Yunanistan'dan 'Donetsk ve Luhansk' açıklaması!
Avrupa

Tarafını belli etti: Yunanistan'dan 'Donetsk ve Luhansk' açıklaması!

Yunanistan, Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararının uluslararası hukuk temel prensiplerine, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve Minsk Anlaşması'na aykırı olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-22 15:49:00 - 2022-02-22 15:49:39
Tarafını belli etti: Yunanistan'dan 'Donetsk ve Luhansk' açıklaması!

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Yunanistan'ın tüm ülkelerin toprak bütünlüğü, egemenlik ve bağımsızlığına saygıdan yana olduğu belirtilerek, uluslararası hukukun bu prensiplerini çiğneyen tüm kararları kınadığı aktarıldı.

Yunanistan'ın bu karara tepki için Avrupa Birliği (AB) ve NATO ile istişarede bulunacağı vurgulanan açıklamada, "Donetsk ve Luhansk bölgelerinin hukuka aykırı ve tek taraflı 'bağımsızlık' ilanını Rusya'nın tanıması, uluslararası hukuk temel prensiplerinin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve Minsk Anlaşması'nın açıkça ihlalidir." ifadesine yer verildi.

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