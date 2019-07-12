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‘Tapulu malım’ dedi, sokağa duvar ördü

Hatay’da, 30 yıllık sokağa ‘tapulu malım’ diyen bir vatandaş, yola duvar ördü.

12 Temmuz 2019 Cuma 08:57
‘Tapulu malım’ dedi, sokağa duvar ördü

Hatay’da, 30 yıllık sokağa ‘tapulu malım’ diyen bir vatandaş, yola duvar ördü.


Merkez ilçe Antakya’nın Akasya Mahallesi’nde oturan Mehmet S., isimli vatandaş, 30 yıllık sokağa tapulu malı olduğu gerekçesiyle duvar ördü. Sokağı kullananlar ve sokak üzerinde evleri bulunan mahalle sakinlerinin mağduriyetiyle sonuçlanan olayda vatandaşlar, belediye ve valiliğin soruna çözüm bulması istedi.



“Kötülükten bir şey gelmez, ben iyilik istiyorum”


30 yıllık sokaklarına bir gecede duvar örüldüğünü ifade eden Hanife Başıbüyük, evine insanların zor geçtiğini, bu durum karşısında mağduriyet yaşadıklarını söyledi. Başıbüyük, “Ben burada oturalı 25 yıl oldu. Bu sokağı, yol biliyorduk. Geldik evimizi, yerimizi yaptık. Su parasını veriyorum, elektrik parasını veriyorum, çöp parasını veriyorum, ben mağdurum yavrum, benim doğalgazım yok. Adam evimi, yolumu kapattı. Ben daha ne diyeyim, ihtiyar adamım var, düşkünüm var, dışarı çıkaramıyorum. Ben mağdurum bu yapılan işten. Bu adam benim evimin önünü kapattığından bu yana, ben ne yapayım, nereye gideyim? Ne yapabilirim ben. Kötülükten bir şey olmaz, ben iyiliği istiyorum. Benim evime insan geçemiyor, bir şey geçemiyor. Ben bu evi ne yapayım, nasıl oturayım bu evde?” dedi.



Evin girişine bir kişi güçlükle sığıyor


Mahallede birçok sokakta aynı imar sorununun yaşandığını ve insanların komşularını idare ettiğini söyleyen Mehmet Başıbüyük ise, “Ayakta zor duran babam buradan nasıl geçecek” diyerek sitem etti. Başıbüyük, “Biz 30 yıla yakın burada oturuyoruz. Burayı yol olarak biliyoruz ve buralar sürekli güncelleniyor, imara geçiyor, bir şeyler değişiyor. Sadece bu sokak değil, bu mahallenin neredeyse her sokağı böyle. Ama herkes kendi hakkına razı olmuş, konuya komşuya zarar vermeden haklarına razı oluyorlar. İnsanlar burada komşu olarak idare edip gidiyor birbirini. Kentsel dönüşüm olduğu zaman herkes hakkını alacak. Ama şimdi geldi bu komşu yolumuzu kapattı. Benim bu yoldan su borum geçmiş, elektriğim geçmiş. Şimdi benim suyum patladığı zaman veya arıza olduğu zaman ben ne yapabilirim? Ben evime nasıl geçebilirim. İhtiyar babam var, bu adam zor durumda kalıyor. Buraya bir ambulans geçirecek olsak nereden geçireceğiz, bu adamı tekerlekli sandalyede nasıl çıkaracağız” dedi.


Yola duvar ören Mehmet S.’nin ailesi ise açıklama yapmaktan kaçınarak, duvar örülen bölgenin çekilmesini istemedi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 08:57
  1. doğa

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