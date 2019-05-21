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Tapuda vatandaş odaklı bir yönetim anlayışı

Samsun 19 Mayıs İlçe Tapu Müdürlüğünce 172.

21 Mayıs 2019 Salı 16:24
Tapuda vatandaş odaklı bir yönetim anlayışı

Samsun 19 Mayıs İlçe Tapu Müdürlüğünce 172. kuruluş yıl dönümünü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Millet Meydanı’nda tören düzenlendi.


Tören kapsamında Tapu Müdürü İhsan Sandıkçı tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.


Vatandaş odaklı bir yönetim anlayışı içerisinde olduklarını belirten Tapu Müdürü İhsan Sandıkçı,“Müdürlüğümüz imkanları dahilinde tapu işlemlerinde ve tarım destekleme hizmetlerinde toplulaştırma, kamulaştırma ve mahkeme kararlarını ve vatandaşların talepleri ve diğer kurumlarla yazışma istek ve önerileri en iyi şekilde kalite belgesi almış olan müdürlüğümüz çalışma kalitesini düşürmeden en iyi şekilde yürütmeye çalışmak olacaktır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, TAKBİS projesine vatandaşların TC no girişleri eksiklikleri tamamlanacaktır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 172. kuruluş yıl dönümünün, milletimize ve vatandaşımıza hayırlara vesile getirmesini dilerim” dedi.


Tapu Müdürlüğü personelinin katıldığı tören, hatıra fotoğrafı çekinilmesinin ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 21 Mayıs 2019 Salı 16:24
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