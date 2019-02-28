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Tapu ve Kadastro Genel Müdürü M. Zeki Adlı: "Türkiye’de kişi başına iki tapu düşüyor"

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü M. Zeki Adlı, Türkiye genelinde 20 milyon 191 bin 224 adet bağımsız bölüm, 57 milyon 257 bin 725 parsel bulunduğunu ve hisseli ve müstakil tapu örneklerine bakıldığında 184 milyonun üzerinde tapu senedi bulunduğunu belirterek, buna göre Türkiye’de kişi başına ortalama 2.25 tapu senedi düştüğünü bildirdi.

28 Şubat 2019 Perşembe 10:20
Tapu ve Kadastro Genel Müdürü M. Zeki Adlı: "Türkiye’de kişi başına iki tapu düşüyor"

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü M. Zeki Adlı, Türkiye genelinde 20 milyon 191 bin 224 adet bağımsız bölüm, 57 milyon 257 bin 725 parsel bulunduğunu ve hisseli ve müstakil tapu örneklerine bakıldığında 184 milyonun üzerinde tapu senedi bulunduğunu belirterek, buna göre Türkiye’de kişi başına ortalama 2.25 tapu senedi düştüğünü bildirdi.

 

31 Aralık 2018 tarihi itibariyle 82 milyon 3 bin 882 kişi olan Türkiye nüfusunda taşınmaz tapu sayısı ise 184 milyon 608 bin 378. Buna göre Türkiye’de kişi başına 2.25 tapu senedi düşüyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tapu ve Kadastro Genel Müdürü M. Zeki Adlı, “Türkiye genelinde 20 milyon 191 bin 224 adet bağımsız bölüm, 57 milyon 257 bin 725 parsel bulunuyor. Hisseli ve müstakil tapu örneklerine baktığımızda ise 184 milyonun üzerinde tapu senedi bulunuyor. Buna göre ülkemizde kişi başına ortalama 2.25 tapu senedi düşüyor” ifadelerini kullandı.



“Tapu senedi sayımız artıyor”

 

Kat irtifakı, kat mülkiyeti geçişleri ve özellikle de intikal işlemleri nedeniyle tapu senetlerinin sayısında artışlar olduğunu belirten Adlı, “Örneğin 2018 yılında 406 bin 804 intikal işlemi gerçekleşti. Her yıl bu nedenle tapu senedi sayımız artıyor. 158 milyon tapu senedinden son üç yılda 184 milyona ulaştık” dedi.



“Sektörün dijitalleşmesi gerekiyor”

 

Gayrimenkul sektörünün dijital döneme hızlı bir şekilde adapte olması gerektiğini belirten Adlı, şunları kaydetti:

 

“Taşınmaz satış işlemlerinde son dönemde web tapu, tapu takas, kredi kartı ile tapu harcı ve döner sermaye ödemeleri, farklı il ve ilçelerdeki işlemlerin TAKBİS ile herhangi bir tapu dairesinde yapılabimesi gibi birçok güzel gelişme yaşandı. Hatta artık e-ipotek, e-haciz gibi uygulamalar var. Dijitalleşme süreci bizlerin çok yakında tapu dairesine gitmesine gerek kalmadan tapu hizmetlerini alabilmemizi sağlayacak."

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 10:20
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