0553 313 94 23

Tapu ve İmar kanunlarında değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulunda

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Tahir Akyürek:- "Teklif, düzenleme ortaklık payının yüzde 45'e çıkarılması, kamu hizmetlerinin daha yerinde, verimli ve daha iyi bir şekilde verilebilmesinin yolunu açma amaçlıdır"

03 Temmuz 2019 Çarşamba 20:16
Tapu ve İmar kanunlarında değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulunda

TBMM (AA) - Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Tapu ve İmar kanunlarında değişiklik teklifinin amacının, düzenleme ortaklık payının yüzde 45'e çıkarılması, kamu hizmetlerinin daha yerinde, verimli ve daha iyi bir şekilde verilebilmesi olduğunu söyledi.

TBMM Genel Kurulunda, Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümü üzerinde milletvekilleri değerlendirmede bulundu.

İYİ Parti adına söz alan İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, teklifin sağlıklı bir istişare sürecinden geçmediğini savundu. Teklifin komisyon görüşmelerini de eleştiren Nuhoğlu, acele edildiğini, metnin cümlesine, noktasına, virgülüne dahi dokundurulmadığını söyledi. Nuhoğlu, "Biz teklifin tümüne karşı olmadığımızı belirttik. Getirilen teklifle yapılması gereken bazı değişikliklerin makul olduğunu söyledik." dedi.

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, söz konusu teklifi, genel olarak olumlu değerledirdiklerini belirtti. Kanun teklifiyle farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı teşkilatında bulunan tarafların tapu ve kadastro işlemlerini, bulundukları yerlerdeki görevliler huzurunda yapabilmelerine olanak sağlandığını aktaran Ersoy, "Böylece yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın tapu işlemleri hızlandırılmış ve vatandaşlarımıza kolaylık sağlanmış olacaktır." diye konuştu.

Ersoy, teklifle tapu işlemlerinde fotoğraf yapıştırma zorunluluğunun kaldırıldığını, kırtasiyeciliğin ve bürokrasinin azaltılmasının amaçlandığını kaydetti.

HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı, teklifin yeterince tartışılmadan TBMM Genel Kuruluna getirilmesini eleştirdi. Konunun doğrudan tarafı olan yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin görüşlerinin alınmadığını ifade eden Gaydalı, düzenlemenin acele bir şekilde kanunlaştırılmak istendiğini öne sürdü.

CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, teklifle toplam 8 kanunun 17 maddesinde değişiklik yapılacağını, 9 madde ekleneceğini, 2 maddenin de yürürlükten kaldırılacağını dile getirerek, teklifin bu haliyle bir torba kanun olduğunu savundu.

Kanun teklifinin bu haliyle yasalaşması halinde en fazla bir yıl sonra tekrar bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulacağını ifade eden Baltacı, "Bu kanun kentleşme sorunuyla ilgili hiçbir sorunumuzu çözmediği gibi daha karmaşık hale getirdiği açıktır. Bu kanun aceleyle hazırlanmıştır. Teklifin içerisinde kentlere dönük bütüncül bir yaklaşım yoktur. Kentlerimiz söz konusu olunca kentleşmenin paydaşları olan meslek odaları niye dışlanıyor? Üniversiteler, sendikalar, yerel yönetimler, kent konseyleri neden dışlanıyor?" şeklinde konuştu.

Baltacı, Türkiye'nin yeni bir İmar Kanunu'na, Tapu Kanunu'na, Toprak Koruma Kanunu'na ihtiyacının bulunduğunu belirtti. Teklifin, yerel yönetimlerin gücünü de azaltacağını savunan Baltacı, yerel yönetimlerin söz hakkını daha da artıran, ranta geçit vermeyen düzenlemelerin yapılması gerektiğini kaydetti.

Konuşmalarından ardından soru-cevap işlemine geçildi.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, kanun teklifinin 13. maddesinde yer alan düzenlemenin, özel kanunlarla çözülen bazı sorunlu alanları içerdiğini belirterek, buraların özel kanunlarla çözülmesi yerine bakanlıkça konunun çözülmesi için Cumhurbaşkanına yetki verildiğini açıkladı.

Düzenleme ortaklık payının yükseltilmesi için yerel yönetimlerin talebinin olduğunu hatırlatan Akyürek, "Düzenleme ortaklık payının yüzde 45'e çıkarılması, kamu hizmetlerinin daha yerinde, verimli ve daha iyi bir şekilde verilebilmesinin yolunu açma amaçlıdır." diye konuştu.

Akyürek, kanun tekliflerinin, bir ihtiyaca cevap verme, vatandaşın talebini karşılama ve hayatını kolaylaştırmak için çıkarıldığını dile getirerek, yasama dönemi içinde çıkabilecek problemlere karşı, çözüm üretilmesi gereken, ihtiyaç duyulan alanlarda da kanun teklifi çalışmalarının devam edeceğini belirtti.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 20:16
  1. İmar Kanunu
  2. tapu kanunu
  3. tbmm genel kurulu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor, Andusic’i de kadrosuna kattı
    1. Trabzonspor, Andusic’i de kadrosuna..
    2. İsrail'de ırkçılık karşıtı gösteriler..
    3. IMF, Pakistan'a vereceği 6 milyar..
    4. İstanbul'da gürültü kirliliğine..
    5. HDP'li Kurtulan İYİ Partilileri..
    6. Trabzonspor, 22 yaşındaki Boşnak orta..
    7. Cezaevinde kendini yakarak intihar etti
    8. Yemenli kadınlar Husilerin..
    9. Kendini bıçaklayıp 112 ekiplerini aradı
    10. Trabzonspor, Ahmet Canbaz ile sözleşme..
    11. İstanbul’da yüksek sesli tesis ve..
    12. İtalya, AB disiplin sürecini atlattı
    13. Akhisarspor, yeni sezon hazırlıklarına..
    14. En acı telefon! "Anneni öldürdüm, gel"
    15. Boeing'den kaza kurbanlarının..
    16. Arap Parlamentosu Libya'daki göçmen..
    17. Üst Minik ve Genç Kızlar Türkiye Boks..
    18. BM: "Libya'da vurulan göçmen..
    19. Araştırma Komisyonu'ndan "fayton"..
    20. Tapu ve İmar kanunlarında değişiklik..
    21. Macaristan'dan Ukrayna'ya ilişkileri..
    22. Meteorolojiden sıcaklık uyarısı
    23. CHP'nin iddiasına AK Parti'den cevap
    24. Facebook, Instagram ve Whatsapp çöktü..
    25. BMGK ‘Libya’ gündemiyle acil toplanıyor
    26. Mersin’de sahte alkolden ölenleri..
    27. Altun'dan Çin ziyareti paylaşımı
    28. Türkiye Boks Şampiyonası başladı
    29. Şuhut Belediyesi Temmuz Ayı Meclis..
    30. Tekerlekli sandalye basketbol: 2019..
    Oğuz Haksever yine alay konusu oldu
    Oğuz Haksever yine alay konusu oldu
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    23 Haziran seçimlerine yönelik çarpıcı tespit! ‘AK Parti kendi içinden vuruldu’
    23 Haziran seçimlerine yönelik çarpıcı tespit! ‘AK Parti kendi içinden vuruldu’
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz