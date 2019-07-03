Tapu ve İmar kanunlarında değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulunda

TBMM (AA) - Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Tapu ve İmar kanunlarında değişiklik teklifinin amacının, düzenleme ortaklık payının yüzde 45'e çıkarılması, kamu hizmetlerinin daha yerinde, verimli ve daha iyi bir şekilde verilebilmesi olduğunu söyledi.

TBMM Genel Kurulunda, Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümü üzerinde milletvekilleri değerlendirmede bulundu.

İYİ Parti adına söz alan İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, teklifin sağlıklı bir istişare sürecinden geçmediğini savundu. Teklifin komisyon görüşmelerini de eleştiren Nuhoğlu, acele edildiğini, metnin cümlesine, noktasına, virgülüne dahi dokundurulmadığını söyledi. Nuhoğlu, "Biz teklifin tümüne karşı olmadığımızı belirttik. Getirilen teklifle yapılması gereken bazı değişikliklerin makul olduğunu söyledik." dedi.

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, söz konusu teklifi, genel olarak olumlu değerledirdiklerini belirtti. Kanun teklifiyle farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı teşkilatında bulunan tarafların tapu ve kadastro işlemlerini, bulundukları yerlerdeki görevliler huzurunda yapabilmelerine olanak sağlandığını aktaran Ersoy, "Böylece yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın tapu işlemleri hızlandırılmış ve vatandaşlarımıza kolaylık sağlanmış olacaktır." diye konuştu.

Ersoy, teklifle tapu işlemlerinde fotoğraf yapıştırma zorunluluğunun kaldırıldığını, kırtasiyeciliğin ve bürokrasinin azaltılmasının amaçlandığını kaydetti.

HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı, teklifin yeterince tartışılmadan TBMM Genel Kuruluna getirilmesini eleştirdi. Konunun doğrudan tarafı olan yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin görüşlerinin alınmadığını ifade eden Gaydalı, düzenlemenin acele bir şekilde kanunlaştırılmak istendiğini öne sürdü.

CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, teklifle toplam 8 kanunun 17 maddesinde değişiklik yapılacağını, 9 madde ekleneceğini, 2 maddenin de yürürlükten kaldırılacağını dile getirerek, teklifin bu haliyle bir torba kanun olduğunu savundu.

Kanun teklifinin bu haliyle yasalaşması halinde en fazla bir yıl sonra tekrar bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulacağını ifade eden Baltacı, "Bu kanun kentleşme sorunuyla ilgili hiçbir sorunumuzu çözmediği gibi daha karmaşık hale getirdiği açıktır. Bu kanun aceleyle hazırlanmıştır. Teklifin içerisinde kentlere dönük bütüncül bir yaklaşım yoktur. Kentlerimiz söz konusu olunca kentleşmenin paydaşları olan meslek odaları niye dışlanıyor? Üniversiteler, sendikalar, yerel yönetimler, kent konseyleri neden dışlanıyor?" şeklinde konuştu.

Baltacı, Türkiye'nin yeni bir İmar Kanunu'na, Tapu Kanunu'na, Toprak Koruma Kanunu'na ihtiyacının bulunduğunu belirtti. Teklifin, yerel yönetimlerin gücünü de azaltacağını savunan Baltacı, yerel yönetimlerin söz hakkını daha da artıran, ranta geçit vermeyen düzenlemelerin yapılması gerektiğini kaydetti.

Konuşmalarından ardından soru-cevap işlemine geçildi.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, kanun teklifinin 13. maddesinde yer alan düzenlemenin, özel kanunlarla çözülen bazı sorunlu alanları içerdiğini belirterek, buraların özel kanunlarla çözülmesi yerine bakanlıkça konunun çözülmesi için Cumhurbaşkanına yetki verildiğini açıkladı.

Düzenleme ortaklık payının yükseltilmesi için yerel yönetimlerin talebinin olduğunu hatırlatan Akyürek, "Düzenleme ortaklık payının yüzde 45'e çıkarılması, kamu hizmetlerinin daha yerinde, verimli ve daha iyi bir şekilde verilebilmesinin yolunu açma amaçlıdır." diye konuştu.

Akyürek, kanun tekliflerinin, bir ihtiyaca cevap verme, vatandaşın talebini karşılama ve hayatını kolaylaştırmak için çıkarıldığını dile getirerek, yasama dönemi içinde çıkabilecek problemlere karşı, çözüm üretilmesi gereken, ihtiyaç duyulan alanlarda da kanun teklifi çalışmalarının devam edeceğini belirtti.



