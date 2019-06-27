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Tapu ve imar kanunlarında değişiklik teklifi komisyonda

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker:- "(Tapu satışlarında yaşanan sorun) Satıcı ile alıcının aynı anda olması şart değil. İkisi de bulunduğu bölgelerdeki tapu müdürlüklerine gidip taleplerini ilettikleri an satış işlemi başlıyor. Müracaat ettikleri müdürlüklere gidip imzalarını atarak tapu işlemini neticelendirmiş oluyorlar"- CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek:- "İstanbul'da kentsel dönüşüm sürecinde mağdur olan kişi sayısı 300 bin"

27 Haziran 2019 Perşembe 22:22
Tapu ve imar kanunlarında değişiklik teklifi komisyonda

TBMM (AA) - AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, tapu satışlarında yaşanan alıcı ve satıcının aynı yerde bulunması sorununu ortadan kaldıracaklarını belirterek, alıcı ve satıcının bulundukları bölgelerdeki tapu müdürlüklerine gidip taleplerini iletmeleriyle satış işleminin başlayacağını, müracaat ettikleri müdürlüklerde imza atarak tapu işlemini neticelendireceklerini söyledi.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ve bazı AK Parti'li milletvekillerinin Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonundaki görüşmeleri devam ediyor.

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, teklifte bir kısım konularda iyileştirmeler yapılmaya çalışıldığını ancak bu iyileştirmelerin bir kısmının eksik olduğunu, sorunları çözmeyeceğini savundu.

HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı, torba şeklinde düzenlenen teklifte, vatandaşın bürokratik işlerini azaltan maddeler olsa da bunların arkasında gizlenmiş, kent, doğa yağmasını daha da kolaylaştıran ve bunu pazarlayan bir stratejinin izlendiğini öne sürdü.

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, teklifin genelde arazide karşılaşılan problemleri, sıkıntıları, uygulamada yaşanan sıkıntıları, uygulamayı aksatan ve geciktiren birçok problemi çözdüğünü ifade etti.

Tapu ve kadastro konusunda AK Parti ile devrimler yapıldığını dile getiren Şeker, Türkiye'nin kadastrosunun yüzde 99,99 oranında bittiğini bildirdi.

Geçmişte tapu satışlarıyla ilgili ciddi problemlerin bulunduğunu, yapılan değişiklikle bu problemin ortadan kalkacağını söyleyen Şeker, "Satıcı ile alıcının aynı anda olması şart değil. İkisi de bulunduğu bölgelerdeki tapu müdürlüklerine gidip taleplerini ilettikleri an satış işlemi başlıyor. Resmi hazırlıklar bittikten sonra da müracaat ettikleri müdürlüklere gidip imzalarını atarak tapu işlemini neticelendirmiş oluyorlar." diye konuştu.

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Mersin ve ilçelerinde dönüşüm alanları tespit edilmesine rağmen kentsel dönüşümde bugüne kadar sonuca ulaşılamadığını söyledi. Bu konuda, finans dışındaki yetkilerin çoğunluğunun belediyelerin elinde olması gerektiğini dile getiren Şimşek, mevcut şekliyle kentsel dönüşüm projelerinin çoğunluğunda sonuca ulaşılamadığını ifade etti.

Şimşek, belediye mücavir alan içinde ya da dışında olsun tarım arazilerinin, imar rantı olmayan her yerin kullanıcılarına satılmasını olumlu bulduklarını, bunun MHP'nin de seçim vaatleri arasında bulunduğunu belirtti.

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, kentsel dönüşümün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eliyle yürütülmesinin mümkün olmadığının ortaya çıktığını, yanlışta ısrar etmenin anlamının olmadığını söyledi. Zeybek, şu an İstanbul'da kentsel dönüşüm sürecinde mağdur kişi sayısının 300 bin olduğunu savundu.

İmar Kanunu'nda değişiklik yapılması gerektiğini ifade eden Zeybek, "Vatandaş evini müteahhide vermiş, bir yapı adasında dönüşüm planına girmiş. Tapusunun yüzde 50'sini müteahhide devretmiş, müteahhidin de borçlarının karşılığında bu arsalar üzerine ipotekler gelmiş ve bunun karşılığında da olan vatandaşa olmuştur." dedi.


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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 22:22
  1. bayındırlık imar ulaştırma ve turizm komisyonu
  2. İmar
  3. tapu

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