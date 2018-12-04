Tapu sahtekârları yakayı ele verdi
Ankara'da kimi arsaların, mülk sahiplerinin bilgisi ve rızası olmadan kimlik kullanarak satan zanlılardan 10'u gözaltına alındı.04 Aralık 2018 Salı 12:53
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bazı arsaların, sahiplerinin bilgisi ve rızası dışında, sahte kimlik kullanılarak satılmasına ilişkin 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yapracık mevkisinde bazı arsaların sahte kimlikle satılmasına ilişkin "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından soruşturma başlatıldı.
10 kişi paketlendi
Soruşturma kapsamında Ankara, İstanbul, Bursa ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon başlatan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden 10'unu yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek.
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