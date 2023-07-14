Tapu sahiplerine son dakika duyurusu! Bilmeden tapu dairelerine sakın gitmeyin

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yapılan açıklama, tapu sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir değişiklik hakkında bilgi verdi. Bundan böyle, tapu işlemleri ve taşınmaz satış sözleşmeleri noterler aracılığıyla gerçekleştirilebilecek. Bu yeni uygulama, tapu müdürlüklerindeki yoğunluğun azaltılmasını ve vatandaşların işlemlerini daha hızlı ve pratik bir şekilde tamamlamalarını hedefliyor.

Güncel bilgilere göre, tapu sahipleri için yapılan bu değişiklik gayrimenkul sektöründe de önemli bir etkiye sahip olacak. Yeni düzenlemeye göre, taşınmaz satışları ve kiralama işlemleri noterler aracılığıyla gerçekleştirilebilecek. Bu sayede tapu işlemlerinin daha hızlı ve güvenli bir şekilde sonuçlandırılması sağlanacak.

E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK

Gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, gayrimenkul satışlarının noterler aracılığıyla gerçekleştirilmesinin tapu işlemlerini tamamen ortadan kaldırmayacağını belirtiyor. Ancak, bu uygulamanın tapu dairelerindeki yoğunluğu azaltacağını ve vatandaşlara alternatif bir seçenek sunacağını vurguluyor. Sözleşmelerin düzenlenmesi için e-randevu sistemi kullanılacak ve vatandaşlar başvurularını e-Devlet üzerinden kolaylıkla yapabilecekler. Bu yeni düzenleme, tapu işlemlerinin daha hızlı ve verimli bir şekilde tamamlanmasını sağlayarak vatandaşlara zaman kazandıracaktır.

NOTER ÜCRETLERİ NE KADAR?

Son düzenlemeye göre belirlenen noter ücretleri, taşınmaz satış sözleşmeleri için geçerli olup, satış değeri üzerinden binde 1 olarak uygulanmaktadır. Bu yenilik, tapu sahiplerine daha kolay ve hızlı bir işlem süreci sunmayı amaçlamaktadır. Vatandaşlar artık gayrimenkul alım-satım işlemlerini noterler aracılığıyla daha güvenli bir şekilde gerçekleştirebilecekler. Bu uygulama, tapu işlemlerinin daha etkili bir şekilde tamamlanmasına yardımcı olacak ve vatandaşların zaman tasarrufu yapmalarını sağlayacak.

Bunun yanı sıra, noterler taşınmaz satış sözleşmelerinin düzenlenmesi konusunda da önemli bir rol üstlenecektir. Bu da vatandaşların taşınmaz alım ve satım süreçlerini noterler aracılığıyla daha kolay ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilecekleri anlamına gelmektedir. Sözleşmelerin düzenlenmesi için e-randevu sistemi kullanılacak ve başvurular e-Devlet üzerinden kolaylıkla gerçekleştirilebilecek. Bu gelişme, tapu dairelerindeki yoğunluğu azaltacak ve vatandaşlara alternatif bir seçenek sunacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Noterlerin rolü, tapu işlemlerindeki bürokratik süreçleri hafifletmek ve daha hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlamak için önemlidir. Bu yeni düzenleme, gayrimenkul alım-satım sürecini noterler aracılığıyla daha güvenli, pratik ve verimli hale getirecek. Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden başvurularını yaparak, tapu işlemlerinde zaman ve çaba tasarrufu sağlayabilecekler. Bu da tapu işlemlerinin daha modern ve etkili bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunacak.