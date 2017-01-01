Tapu Kadastro'dan ilginç harita: Yüzde 63 erkeklerde, yüzde 37 kadınlarda...

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce Türkiye'deki 57 milyon 148 bin 995 bin parselden yüzde 63'ünün erkeklerin, yüzde 37'sinin tapusunun ise kadınların üzerinde olduğu bildirildi. Birinci sıradaki iller ise Bayburt, Burdur ve Çankırı oldu.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 2018 itibarıyla Türkiye'nin tamamında 57 milyon 148 bin 995 parsel (bağımsız birim, iş yeri, arsa, tarla) bulunuyor.

Bu parseller üzerinde görünen toplam malik sayısı ise 151 milyon 468 bin 721. Bu parseller üzerinde 95 milyon 860 bin 639 erkeğin ismi, 55 milyon 608 bin 82 kadının ismi yer aldı. Toplam gayrimenkul tapusunun yüzde 63'ü erkeklerde, yüzde 37'si ise kadınlarda bulunuyor.

BAYBURT, BURDUR VE ÇANKIRI BİRİNCİ SIRADA

Bayburt, Burdur ve Çankırı'da parsellerin yaklaşık yarısı kadınların İl bazında bakıldığında ise kadınlar, parsel sahipliğinde yüzde 43 oran ile erkeklere en çok Bayburt, Burdur ve Çankırı'da yaklaşabildi.

Bayburt'taki 163 bin 677, Burdur'daki 653 bin 509, Çankırı'daki 619 bin 646 gayrimenkulün yüzde 57'sinin erkekler üzerine kayıtlı olduğu tespit edildi.

Erkeklerin parsel sahipliğinde en fazla söz sahibi olduğu il ise 132 bin 737 toplam parsele sahip Hakkari. Bu ilde, parsellerin yüzde 86'sının erkeklere ait olduğu belirlendi.

Büyükşehirlerde ise toplam 1 milyon 678 bin 367 parsele sahip Ankara'da kadın gayrimenkul edinim oranı yüzde 40 oldu. Bu oran, 1 milyon 428 bin 369 parsele sahip İzmir'de yüzde 36, 1 milyon 269 bin 114 parsele sahip İstanbul'da yüzde 31'de kaldı.

Diğer illere bakıldığında ise Isparta'da kadınların gayrimenkul edinim oranının yüzde 42, Edirne, Zonguldak, Trabzon ve Antalya'da ise yüzde 41 olduğu görüldü.

DOĞU'NUN PARSELİ ERKEKLERİN ELİNDE

Kadınlar, bölge bazında bakıldığında ise doğuya gittikçe parsellerdeki söz sahipliğini erkeklere bıraktı.

Buna göre, Mersin, Kilis, Bolu, Giresun'da parsellerdeki kadın sahipliği oranı yüzde 40, Adana, Ordu, Yalova, Erzincan, Denizli, Kocaeli, Karaman, Karabük, Uşak, Kırklareli, Çorum, Yozgat, Bartın'da yüzde 39, Kırıkkale, Sivas, Niğde, Muğla, Kütahya, Hatay, Aydın, Çanakkale ve Amasya'da yüzde 38, Manisa, Tekirdağ, Bilecik, Samsun, Osmaniye, Nevşehir, Tokat, Rize, Aksaray, Afyonkarahisar, Konya, Kırşehir, Elazığ'da yüzde 37, Gümüşhane, Bursa, Balıkesir, Kastamonu, Sakarya, Eskişehir, Düzce'de yüzde 36, Iğdır ve Erzurum'da yüzde 35, Sinop, Malatya ve Tunceli'de yüzde 34, Kahramanmaraş, Kayseri, Gaziantep'te yüzde 33, Artvin ve Kars'ta yüzde 31, Adıyaman ve Muş'ta yüzde 29, Bingöl ve Şırnak'ta yüzde 28, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da yüzde 27, Batman ve Ardahan'da yüzde 26, Van'da yüzde 25, Bitlis ve Ağrı'da yüzde 24, Siirt'te yüzde 20, Mardin'de yüzde 19 ve Hakkari'de yüzde 14 oldu.

  1. Düzce
  2. Osmaniye
  3. Kilis
  4. Karabük
  5. Yalova
  6. Iğdır
  7. Ardahan
  8. Bartın
  9. Şırnak
  10. Batman
  11. Kırıkkale
  12. Karaman
  13. Bayburt
  14. Aksaray
  15. Zonguldak
  16. Yozgat
  17. Van
  18. Uşak
  19. Şanlıurfa
  20. Tunceli
  21. Trabzon
  22. Tokat
  23. Tekirdağ
  24. Sivas
  25. Sinop
  26. Siirt
  27. Samsun
  28. Sakarya
  29. Rize
  30. Ordu
  31. Niğde
  32. Nevşehir
  33. Muş
  34. Muğla
  35. Mardin
  36. Kahramanmaraş
  37. Manisa
  38. Malatya
  39. Kütahya
  40. Konya
  41. Kocaeli
  42. Kırşehir
  43. Kırklareli
  44. Kayseri
  45. Kastamonu
  46. Kars
  47. İzmir
  48. İstanbul
  49. Mersin
  50. Isparta
  51. Hatay
  52. Hakkari
  53. Gümüşhane
  54. Giresun
  55. Gaziantep
  56. Eskişehir
  57. Erzurum
  58. Erzincan
  59. Elazığ
  60. Edirne
  61. Diyarbakır
  62. Denizli
  63. Çorum
  64. Çankırı
  65. Çanakkale
  66. Bursa
  67. Burdur
  68. Bolu
  69. Bitlis
  70. Bingöl
  71. Bilecik
  72. Balıkesir
  73. Aydın
  74. Artvin
  75. Antalya
  76. Ankara
  77. Amasya
  78. Ağrı
  79. Afyon
  80. Adıyaman
  81. Adana
  82. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü
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