Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 2019 Personel Alımı başvuru şartları nedir? Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Personel alımları için kimler başvurabilir?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün Personel alımı yaptığını duyurdu. Başvurular başladı! Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 2019 Personel Alımı başvuru şartları nedir? Son başvuru tarihi ne zaman? Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Personel alımları için kimler başvurabilir?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirilecek personel sınavı için ÖSYM KPSS 2019/3 tercih kılavuzunu resmi sitesi üzerinden paylaştı. İşte şartlar ve diğer detaylar...

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 243 ön lisans, 22 lisans olmak üzere toplamda 265 personel alımı yapacağını duyurdu. 101 sözleşmeli büro personeli 164 tekniker alımları için başvurular 18 Ocak 2019 tarihinde başlamış olup 24 ocak tarihine kadar devam etmektedir.

KPSS-2019/3 Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınacak

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün sözleşmeli personel pozisyonlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar tercihlerini, 18-24 Ocak 2019 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri, 24 Ocak 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Adaylar, tercihlerini Ek'te yer alan KPSS-2019/3 Tercih Kılavuzunda yer alan kurallara göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 15.45'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak yapacaklardır. Adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri önem arz etmektedir.