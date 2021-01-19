Tapu harcında rekor kırıldı

Elde edilen harç geliri ise 18,2 milyar liraya yaklaştı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı verilerine göre, 2020’de Türkiye genelinde gayrimenkul (konut, iş yeri, arsa, tarla) satış adedinde, satış değerinde ve tapu harcında tüm zamanların rekoru kırıldı.

1 milyon 499 bini konut

Geçen yıl 2 milyon 678 bin 74 adet gayrimenkul el değiştirdi. Söz konusu rakam, 2019’da 2 milyon 338 bin 269 adet olarak gerçekleşmişti. Salgına rağmen yüzde 14,5’lik artış yaşandı. Söz konusu rakamın 1 milyon 499 bin 316 adedini konut oluşturdu. En çok gayrimenkul satışı 382 bin 458 adetle İstanbul’da gerçekleşirken, İstanbul’u, 215 bin 589 adetle Ankara, 144 bin 463 adetle İzmir, 104 bin 160 adetle Antalya ve 100 bin 952 adetle Bursa takip etti. Konya’da 87 bin 270 adet, Mersin’de 73 bin 630 adet, Gaziantep’te 68 bin 618 adet, Kocaeli’de 68 bin 563 adet ve Adana’da 62 bin 297 adet gayrimenkul el değiştirdi. Geçen yıl tapuda satışı gerçekleşen gayrimenkuller için ibraz edilen tutar 2019’a göre yüzde 29 artarak 501 milyar 975 milyon 732 bin 74 lirayla tüm zamanların rekorunu kırdı. Bu alanda 157 milyar 953 milyon lirayla İstanbul başı çekerken, İstanbul’u, 46 milyar 986 milyon lirayla Ankara, 34 milyar 604 milyon lirayla İzmir, 19 milyon 596 milyon lirayla Bursa ve 19 milyar 494 milyon lirayla Antalya izledi. Muğla’da 14 milyar 57 milyon liralık, Kocaeli’de 13 milyar 345 milyon liralık, Gaziantep’te 12 milyar 120 milyon liralık, Konya’da 10 milyar 951 milyon liralık ve Mersin’de 10 milyar 599 milyon liralık taşınmaz satıldı. Satış adedinde ilk 10’da yer almayan Muğla’nın, ibraz edilen değerde altıncı sırada olması dikkati çekti.

Harç geliri yüzde 76 arttı

Tapuda satışı gerçekleştirilen 2,7 milyon adede yakın taşınmaz için ödenen harç geliri ise 2019’a göre yüzde 76 artarak 18 milyar 150 milyon 286 bin lira oldu. Geçen yıl 2,7 milyon adede yakın gayrimenkul satışının yanı sıra tapuda bağış, ÖKBA (Ölünceye Kadar Bakma İşlemi), taksim, intikal, şahsi ipotek, zirai ipotek, konut ipoteği, şahsi ipotek terkini, zirai ipotek terkini, cins tahsisi, kamulaştırma ve diğer işlemlerle birlikte 11 milyon 135 bin işlem gerçekleştirildi. Tüm bu işlemlerden elde edilen harç geliri ile toplam rakam 18 milyar 788 milyon 38 bin liraya ulaştı.