Tapu dolandırıcılarına tutuklama
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bazı arsaların, sahiplerinin bilgisi ve rızası dışında, sahte kimlik kullanılarak üçüncü şahıslara satılmasına ilişkin soruşturmada 6 şüpheli tutuklandı07 Aralık 2018 Cuma 20:38
ANKARA (AA) - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, sahiplerinin rızası ve bilgisi dışında bazı arsaların, sahte kimlik kullanılarak satılmasına ilişkin soruşturmada 6 kişi tutuklandı.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yapracık mevkisinde bazı arsaların sahte kimlikle üçüncü şahıslara satıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında Ankara, İstanbul, Bursa ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden 11'ini yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen şüphelilerden 4'ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken 6'sı tutuklama biri ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı, "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından tutuklanırken, bir kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.
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