0553 313 94 23

Tapu dolandırıcılarına tutuklama

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bazı arsaların, sahiplerinin bilgisi ve rızası dışında, sahte kimlik kullanılarak üçüncü şahıslara satılmasına ilişkin soruşturmada 6 şüpheli tutuklandı

07 Aralık 2018 Cuma 20:38
Tapu dolandırıcılarına tutuklama

ANKARA (AA) - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, sahiplerinin rızası ve bilgisi dışında bazı arsaların, sahte kimlik kullanılarak satılmasına ilişkin soruşturmada 6 kişi tutuklandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yapracık mevkisinde bazı arsaların sahte kimlikle üçüncü şahıslara satıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Ankara, İstanbul, Bursa ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden 11'ini yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen şüphelilerden 4'ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken 6'sı tutuklama biri ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı, "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından tutuklanırken, bir kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 20:38
  1. Ankara Batı Cumhuriyet Başasavcılığı
  2. tapu dolandırıcılığı
  3. tutuklama

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na ziyaret
    1. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan..
    2. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    3. Fransa’da sarı yeleklilerin..
    4. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali..
    5. Boko Haram saldırıları 9 milyar dolar..
    6. Yoksul ailelere dağıtılacaktı! Tam 20..
    7. Hollanda'dan Fransa'ya seyahat uyarısı
    8. Galatasaray, Çaykur Rizespor maçının..
    9. Maden Kanunu'nda değişiklik teklifi..
    10. Kardemir Karabükspor, İstanbulspor..
    11. ABD'li Müslüman siyasetçi Tlaib'ten..
    12. Anne mutluysa çocuk da mutlu
    13. Tapu dolandırıcılarına tutuklama
    14. MHP'den flaş açıklama! '51 ilde..
    15. ITC meclisteki hükümet kurma..
    16. Klima tehdidi
    17. "ABD Münbiç'te 'bazı adımlar' için söz..
    18. Erdoğan talimatı vermişti... Ve..
    19. Birbirlerinden şikayetçi olan komşular..
    20. Koğuş yangınında şehit olan..
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    Sırrı Süreyya Önder teslim oldu!
    Sırrı Süreyya Önder teslim oldu!
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."
    Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."

    Günün Karikatürü

    7 Aralık 2018
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"