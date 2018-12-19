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Taptuk Emre hayatta nasıl yaşadı?

Vazgeçilmez dizilerin ilk sırasında gelen Diriliş Ertuğrul'da Tapduk Emre’ye Moğullar tarafından suikast düzenleneceğini söylemesi üzerine Tapduk Emre hakkında aramalar başladı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 21:48
Taptuk Emre hayatta nasıl yaşadı?

TRT1 ekranlarında her Çarşamba saat 20:00 yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Tapduk Emre suikast düzenleceği bilgisi üzerine aramalarda üst sıraya çıktı.

Yunus Emre'nin mürşidi Tapduk Emre, Horasanlı olup Cengiz Han baskısı sıralarında Anadolu'ya gelmiştir. 1210 ile 1215 yılları arasında doğduğu sanılmaktadır. Hacı Bektaş-ı Veli'nin halefidir. Söylenene göre Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre'yi yetiştirme işini Tapduk Emre'ye bırakır.

Tapduk Emre'nin mezarı, Ankara ili, Nallıhan ilçesi, Emrem Sultan Köyü'nde bulunmaktadır. 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 21:48
  1. Ankara
  2. Tapduk Emre
  3. Taptuk Emre hayatta nasıl yaşadı?
  4. Diriliş Ertuğrul

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