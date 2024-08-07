  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sosyal Medya Taptıkları putu yemeye başladılar! Mustafa Kemai’i ne hale getirdiler?
Sosyal Medya

Taptıkları putu yemeye başladılar! Mustafa Kemai’i ne hale getirdiler?

Yeniakit Publisher
2024-08-07 06:49:00 - 2024-08-07 07:34:33

Mustafa Kemal Atatürk’ü bir put gibi görüp ona tapınanlar, sosyal medyanın gelişmesi ile birlikte de o kafalarında kurdukları putu şimdi yemeye başladılar. TC Devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü bakın ne hale getirdiler?

Sosyal medyada akım haline gelip yayılan "Atatürk'e sarılma" videoları , kullanıcılar arasında tartışma yarattı. Kimileri bu videoları beğeniyle karşılarken, kimileri ise gereksiz buldu.

Sosyal medya platformu TikTok'ta yeni bir akım ortaya çıktı: “Atatürk’e sarılmak”.

ATATÜRK'E SARILDIKLARI VİDEOLARI PAYLAŞTILAR

TikTok'ta aktif olan gençler, yapay zekayla oluşturdukları Atatürk’e sarıldıkları animasyon görüntülerini paylaşmaya başladılar.

Yeni akım kısa sürede büyük ilgi gördü ve yorum yağmaya devam ediyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Ancak, Atatürk'ün bu tarz videolarda kullanılmasına tepkiler de gecikmedi.

Bazı kullanıcılar, bu tür paylaşımların Atatürk'ün anısına saygısızlık olduğunu belirterek eleştirilerde bulundu. Kullanıcıları "taptıkları putu yemeye başladılar" yorumlarında bulundu.

Diğer yandan, bazı kullanıcılar ise bu videoların Atatürk'ün anısına saygısızlık olmadığını savundu.

Celal Şengör bir b.k daha yedi! Benim NAMUS diye bir kavramım yok. Karının ya da kızının başka bir adamla yatması senin namusuna nasıl dokunuyor?
Celal Şengör bir b.k daha yedi! Benim NAMUS diye bir kavramım yok. Karının ya da kızının başka bir adamla yatması senin namusuna nasıl dokunuyor?

Gündem

Celal Şengör bir b.k daha yedi! Benim NAMUS diye bir kavramım yok. Karının ya da kızının başka bir adamla yatması senin namusuna nasıl dokunuyor?

"Dışkıcı" Celal Şengör'den skandal sözler! Bu nasıl bir utanmazlık böyle
"Dışkıcı" Celal Şengör'den skandal sözler! Bu nasıl bir utanmazlık böyle

Medya

"Dışkıcı" Celal Şengör'den skandal sözler! Bu nasıl bir utanmazlık böyle

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23