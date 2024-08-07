Taptıkları putu yemeye başladılar! Mustafa Kemai’i ne hale getirdiler?
Mustafa Kemal Atatürk’ü bir put gibi görüp ona tapınanlar, sosyal medyanın gelişmesi ile birlikte de o kafalarında kurdukları putu şimdi yemeye başladılar. TC Devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü bakın ne hale getirdiler?
Sosyal medyada akım haline gelip yayılan "Atatürk'e sarılma" videoları , kullanıcılar arasında tartışma yarattı. Kimileri bu videoları beğeniyle karşılarken, kimileri ise gereksiz buldu.
Sosyal medya platformu TikTok'ta yeni bir akım ortaya çıktı: “Atatürk’e sarılmak”.
ATATÜRK'E SARILDIKLARI VİDEOLARI PAYLAŞTILAR
TikTok'ta aktif olan gençler, yapay zekayla oluşturdukları Atatürk’e sarıldıkları animasyon görüntülerini paylaşmaya başladılar.
Yeni akım kısa sürede büyük ilgi gördü ve yorum yağmaya devam ediyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Ancak, Atatürk'ün bu tarz videolarda kullanılmasına tepkiler de gecikmedi.
Bazı kullanıcılar, bu tür paylaşımların Atatürk'ün anısına saygısızlık olduğunu belirterek eleştirilerde bulundu. Kullanıcıları "taptıkları putu yemeye başladılar" yorumlarında bulundu.
Diğer yandan, bazı kullanıcılar ise bu videoların Atatürk'ün anısına saygısızlık olmadığını savundu.
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