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Tapduk Emre İHO ödüle doymuyor

"Kitap Her Yerde" projesi ile adını duyuran Tapduk Emre İmam Hatip Ortaokulu bu sefer de akıl ve zeka oyunları alanında Ankara birinciliği ve ikinciliği elde etti.

23 Mart 2019 Cumartesi 14:49
Tapduk Emre İHO ödüle doymuyor

"Kitap Her Yerde" projesi ile adını duyuran Tapduk Emre İmam Hatip Ortaokulu bu sefer de akıl ve zeka oyunları alanında Ankara birinciliği ve ikinciliği elde etti.


Okulun öğrencilerinden İrem Ada Kamalı, mangala branşında Ankara il birincisi, yine Tabduk Emre İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden Sudenur Akıncı, kulami branşında Ankara il ikincisi olarak Bursa’da yapılacak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Murat Uslu önderliğinde turnuvalara hazırlanan öğrencilerin hedefi ise Türkiye şampiyonluğu.


Okul Müdürü Hüseyin Özsoy, 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda hazırladığı projeler ile Nallıhan Tapduk Emre İmam Hatip Ortaokulunun adını Türkiye’ye duyurmayı hedefliyor.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 14:49
  1. kitap

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