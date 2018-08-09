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TAP duyurdu: 3 yılda 2 bin ton toplandı

Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği Genel Sekreteri Boyacılar, Türkiye'de geçen yıl 730 ton atık pil toplanırken, 3 yılda toplanan pil miktarının 2 bin tonu aştığını bildirdi.

09 Ağustos 2018 Perşembe 19:07
TAP duyurdu: 3 yılda 2 bin ton toplandı

Boyacılar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TAP'ın atık pillerin  toplanması, taşınması ve bertarafına yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca  yetkilendirilmiş tek kuruluş olduğunu ifade etti.

Atık pillerin çevreye verdiği zarar nedeniyle toplanması yönünde  çalışmalar yürütüldüğünü her geçen yıl toplanan atık pil miktarının arttığını  anlatan Boyacılar, 2007 yılında sadece 225 ton olan yıllık atık pil toplama  miktarının 2017 yılı itibariyle 730 tona yükseldiğini belirtti.

"BU RAKAMLARA ULAŞMAMIZDA OKULLARIN OLAYI ÇOK BÜYÜK"

 "Türkiye'de geçen yıl 730 ton atık pil toplanırken, son 3  yılda  toplanan pil miktarı 2 bin tonu aştı." diyen Boyacılar, şöyle devam etti:

"Bu rakamlara ulaşmamızda okulların payı çok büyük. Öğrencilerimizin  artan duyarlılığı ve hatta ailelerini de bu konuda uyarması sonucunda geçen yıl  toplam atık pil miktarının yaklaşık yüzde 40'ını okullardan topladık. Bu da 325  ton demektir. Atık pil konusunda her yıl artan bir duyarlılıktan söz etmek  mümkün, zaten bunun için de eğitimlerimiz ve kampanyalarımız kesintisiz devam  ediyor. Eğitim ve kampanyalarımıza katılan belediye ve okul sayısı da her yıl  artış gösteriyor. Samsun'da okullarımız çok başarılı değil, bu ders yılında  sadece 2 ton 85 kilo atık pil topladılar, bu bir yıl önce 1 ton 761 kiloydu. Ama  gerek okullar gerekse il bazında baktığımızda Samsun'un potansiyeli ile  karşılaştırılamayacak bir durum ortaya çıkıyor. Samsun potansiyelinde bir şehrin  en az 20 ton atık pil toplaması gerekirken bu miktar sadece 4 ton."

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 19:07
  1. Samsun
  2. tap
  3. pil
  4. Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği

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