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Tap-Der üyelerinden meslektaşlarına vefa

Tüm Acil Tıp Teknisyenleri ve Paramedik Derneği (TAPDER) Çorum Şubesi tarafından ATT ve Paramedik Günü kutlamaları kapsamında yemek verildi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 15:07
Tap-Der üyelerinden meslektaşlarına vefa

Tüm Acil Tıp Teknisyenleri ve Paramedik Derneği (TAPDER) Çorum Şubesi tarafından ATT ve Paramedik Günü kutlamaları kapsamında yemek verildi. Programda Amasya’da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve halen hastanede tedavi gören meslektaşları Mehmet Gümüş için yardım kampanyası düzenlendi.


Tap-Der Çorum Şube Başkanı Mustafa Özerdemir, sağlık çalışanlarının büyük bir özveri ile çalıştığını belirterek, tüm mesai arkadaşlarına teşekkür etti. Özerdemir, mesleki sorunların yanı sıra dernek olarak bugüne kadar çok sayıda sosyal sorumluluk projesine imza attıklarını ve kamuoyundan da olumlu tepkiler aldıklarını dile getirdi.


Gecede bir hediye çekilişi düzenleneceğini dile getiren Özerdemir, “Bildiğiniz gibi geçtiğimiz Osmancık ilçemizdeki 112 Acil Servisi’nde görevli Mehmet Gümüş arkadaşımız Amasya’da bir trafik kazası geçirdi. Bu kazada çocuğunu kaybederken kendisi de bitkisel hayatta. Bizde bu gecede hediye çekilişi yapacağız ve bu çekilişten elde edilen geliri arkadaşımızın ailesine bağışlayacağız” dedi.


Çorum İl Sağlık Müdürü Uz.Dr. Ömer Sobacı,Halk Sağlığı Başkanı Dr. Ahmet Barış , İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr.Esma Pehlivan, Tapder Genel Başkanı Ertuğrul Erik ve yöneticileri ve sağlık çalışanları katıldı.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 15:07
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