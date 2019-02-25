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Erdoğan talimatı vermişti! Tanzim noktalarında bakliyat satışı başlıyor

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla yürürlüğe giren tanzim satış uygulamasında Ankara'da bakliyat satışı da başlıyor.

25 Şubat 2019 Pazartesi 12:50
Erdoğan talimatı vermişti! Tanzim noktalarında bakliyat satışı başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşa kaliteli ve ucuz sebze ve bakliyat tedarikinin sağlanması yönündeki talimatının ardından Başkent'in 30 ayrı noktasına kurularak 10 çeşit sebzenin uygun fiyatlarla satışa sunulduğu tanzim satış noktalarında, şimdi de bakliyat satışı başlıyor. 

Enflasyonla topyekun mücadeleye destek veren Ankara Büyükşehir Belediyesi, üreticiden tüketiciye doğrudan ulaştırılan ürünleri çeşitlendirerek, 26 Şubat Salı gününden itibaren bakliyat ve elma satışı da yapacak.

Bakliyatlar TMO'dan

Ankara'nın 30 ayrı noktasında kurulan ve haftanın 7 günü açık olan Tanzim Satış Noktalarında; nohut, pirinç ve yeşil mercimek ile elma satışı İstanbul ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

Halk sebze tanzim satış noktalarına İzmir, Ankara, Mersin, Antalya ve Kütahya'daki Tarım Bakanlığı Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla ulaştırılan 10 sebzeden sonra bakliyat ürünleri de 2 kilogramlık paketler halinde Toprak Mahsülleri Ofisi'nden temin edilecek.

İlk kez satış noktalarındaki tezgahta yerini alacak elma ise 3 TL’den satılacak. Komisyoncuları aradan çıkararak yüksek fiyatlı ürünlerin düşük fiyatlarla vatandaşlara ulaştırıldığı tanzim satış noktalarında, peşin ya da kredi kartı ile ödeme yapılabiliyor.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 12:50
  1. Kütahya
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Mersin
  5. Antalya
  6. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  7. Tanzim Satış Noktaları
  8. bakliyat satışı
  9. ucuz sebze ve bakliyat
  10. Ankara Büyükşehir Belediyesi
  11. Enflasyonla topyekun mücadele
  12. Toprak Mahsülleri Ofisi

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