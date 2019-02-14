Tanzim satış yerleri Bağcılar İstanbul

Tanzim satış yerleri İstanbul Avrupa yakası ile tanzim satış yerleri İstanbul Anadolu yakası. Pahalı sebze fiyatlarına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla başta İstanbul ve Ankara olmak üzere farklı bölgelerde tanzim satış yerleri kuruldu. İstanbul’da 50 farklı yerde kurulan tanzim satış çadırlarıyla vatandaşa ucuz sebze satışı yapılmakta. Peki İstanbul Bağcılar tanzim satış yerleri nerede?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın artan sebze ve meyve fiyatlarının önüne geçilmesi amacıyla başlattığı “tanzim satış noktası” uygulaması İstanbul’da 50 farklı noktada kuruluyor. Bu bağlamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul'un çeşitli ilçelerinde mobil araçta tanzim satış noktası açıldı. İstanbul Bağcılar tanzim satış çadırı Bağcılar meydanında yer almakta.

Tanzim satış sebze fiyatları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 34 ilçede 50 tanzim satış noktasını hayata geçirdi. Çadırlarda, vatandaşlara meyve ve sebze satışı yapılıyor. Tanzim satış noktaları ile marketlerde ve manavlarda da fiyatlarda ciddi gevşeme oldu. Tanzim satış noktaları, piyasada fiyatların düşürülmesinde önemli rol onuyor. Kurulan tanzim satış noktalarında domates kilosu 3 TL, patates 2 TL, patlıcan 4,5 TL, soğan 2 TL, biber 6 TL ve salatalık 4 TL'den satılıyor.

İnternetten tanzim satışı başladı

Gıda fiyatlarında yaşanan fahiş artışın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sebze ve meyve fiyatlarındaki yükselişin önüne geçeceğini duyurduğu tanzim satışları İstanbul ve Ankara’da başlamıştı. Belediyeler aracılığıyla 65 farklı noktaya kurulan çadır ya da mobil araçlarda domates, biber, patlıcan, salatalık, soğan ve patates düşük fiyattan satışa sunuluyor. Devlet şimdi de tarım ürünlerinin vatandaşa ulaşma sürecinde aracıları ve sıra bekleme derdini ortadan kaldıracak online tanzim satış hizmetini başlatmaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili dün bir açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “Vatandaşlarımıza ekonomik fayda sağlamak amacıyla uygulamaya koyulan tanzim satışlarını yakın zamanda Türkiye’nin Milli Pazaryeri Platformu www.epttavm.com’da başlatıyoruz” dedi.

Üreticiden tanzim satışlarına destek

Tanzim satışa tüketicilerin yanında üreticiden de destek geldi. Ankara ve İstanbul’daki tanzim satış noktalarına Antalya’dan 3 günde 1000 ton domates, biber, patlıcan, salatalık, kabak gönderildi. Antalyalı üreticiler, “Biz de tüketicinin ucuz mal yemesini, ucuz domates, biber yemesini istiyoruz. Tanzim satışlara karşı değiliz. Üretici karşıymış gibi gösterilmeye çalışılıyor. Bu doğru değil” diyor.

İstanbul'daki tanzim satış noktalarının listesi.

- KAĞITHANE MEYDANI

- ÜMRANİYE MEYDANI

- MECİDİYEKÖY MEYDANI

- ESENLER MEYDANI

- AVCILAR MEYDANI

- ESENYURT MEYDANI

- KADIKÖY MEYDANI

- ÇEKMEKÖY MEYDANI

- BAKIRKÖY MEYDANI

- K.ÇEKMECE MEYDANI

- AKSARAY MEYDANI

- ZEYTİNBURNU MEYDANI

- EMİNÖNÜ MEYDANI

- BAHÇEŞEHİR 1.KISIM

- TAKSİM MEYDANI

- BAŞAKŞEHİR 2.ETAP METRO ÇIKIŞI

- KASIMPAŞA KIZILAY MEYDANI

- BÜYÜKÇEKMECE

- BEYLİKDÜZÜ MEYDANI

- EYÜPSULTAN MEYDAN

- BAYRAMPAŞA MEYDANI

- ATAŞEHİR ÖRNEK MAHALLESİ

- BAĞCILAR MEYDANI

- BEYKOZ KAVACIK MEYDAN

- GÜNGÖREN MEYDANI

- ÜSKÜDAR KİRAZLITEPE

- SULTANBEYLİ MEYDANI

- FATİH KARAGÜMRÜK MEYDAN

- SULTANGAZİ MEYDANI

- BOSTANCI LUNAPARK

- GOP MEYDANI

- PENDİK SAHİL MEYDAN

- SARIYER MEYDANI

- HALKALI MEYDAN

- BEŞİKTAŞ MEYDANI

- ÜMRANİYE MEYDAN AVM OTOPARK

- ÜSKÜDAR MEYDANI

- ATAŞEHİR MEYDAN

- ŞİRİNEVLER MEYDANI

- İSTİNYE İSPARK

- KARTAL MEYDANI

- ZEYTİNBURNU AVM

- MALTEPE MEYDANI

- ALİBEYKÖY SİLAHTAR

- PENDİK MEYDANI

- HALİÇ

- TUZLA MEYDANI

- BAYRAMPAŞA YILDIRIM MAHALLESİ

- SANCAKTEPE MEYDANI

- ESENLER 100.YIL MAHALLESİ