Tanzim satış noktalarında pirinç satışları başladı!

Tanzim satış noktalarında bugün itibariyle pirinç satışları başladı. Pirincin kilosu tanzim satışta 6 TL'den satılıyor.

Tanzim satış noktalarında meyve ve sebzenin yanı sıra artık bakliyatlar da yer alıyor. Nohut satışlarının başlamasının ardından, bugünden itibaren vatandaşlara pirinç satışı da yapılmaya başlandı. Pirincin kilosu 6 TL'den satılıyor.

Yaklaşık 2 bin 500 ton ürün satıldı

Tanzim satış noktalarında, bugüne kadar satılan meyve, sebze ve bakliyat, yaklaşık 2 bin 500 tona yaklaştı. Tezgahlarda, pirinç satıldığını öğrenen vatandaşlar, tanzim satış noktalarına akın etti. Vatandaşlar, satışlardan memnun olduklarını belirterek, "Çok memnunuz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin" diye konuştu.