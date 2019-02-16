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Tanzim satış değil bedava çorba kuyruğu

Bursa’da vatandaşlar soğuk havada dağıtılan bedava tavuk suyu çorbaya akın etti.

16 Şubat 2019 Cumartesi 13:43
Tanzim satış değil bedava çorba kuyruğu

Bursa’da vatandaşlar soğuk havada dağıtılan bedava tavuk suyu çorbaya akın etti. Çorba kuyruğu tanzim satış noktalarını aratmadı.


Bursalı tavuk firmasının arabada tavuk suyu çorba projesi ağır kış şartları nedeniyle vatandaşlardan büyük ilgi gördü.


Kış mevsimi ile birlikte solunum yolu hastalıklarında ki artış, gribal enfeksiyonlar, vücut direncinin zayıflaması, gündelik hayata yerleşip yaşam koşullarını zorlaştırırken vatandaşların imdadına tavuk firmasının arabada dağıttığı karabiberli limonlu tavuk suyu çorbalar yetişti. Firma “Güne sıcak bir başlangıç” temasıyla yaptırdığı özel tasarım çorba arabalarıyla, Bursa, Eskişehir ve İstanbul’da ki meydanlarda, yollarda ve semt pazarlarında her gün farklı bir noktada tavuk suyu çorba dağıtıyor. Sabah saatlerinde Heykel’deki tarihi belediye binası yanında dağıtılan sıcak çorbaya soğuk havada vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Buz gibi havada üşüyen çok sayıda kişi çorba almak için kuyruk oldu.


Yüzyıllardır, özellikle kış aylarında hastalara şifa kaynağı olarak gösterilen “Tavuk suyu çorba” uzmanların gözünde her derde deva. Özellikle soğuk algınlığında tavuk suyuna yapılan çorba hastalara şifa vermesi açısından önemli bir yere sahip. HasTavuk Halkla İlişkiler Müdürü Bircan Özkan “2 yıldır kış aylarında dağıtılan tavuksuyu çorbamızı; halkımız, bazen bir okul veya kütüphane önünde, bazen pazar yerinde, markette, bazen dağda kar üzerinde, bazen bir meydanda yağmur altında sabahın erken saatlerinde görebilir. Halkımız her şeyin en iyisine, en sağlıklı ve en kalitelisine layıktır” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 13:43
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