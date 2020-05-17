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Korona Virüs

Tanzanya'dan getirilen 53 kişi yurtlara yerleştirildi

Tanzanya'dan getirilen 53 vatandaş, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 10:30:00 -
Tanzanya'dan getirilen 53 kişi yurtlara yerleştirildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirilen 53 kişi, polis eşliğinde 3 otobüsle Kırıkkale'ye götürüldü.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda ateşleri ölçülen vatandaşlar, tek kişilik odalara yerleştirildi.

Polis ve jandarma ekipleri, binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Yurttakilerin 14 günlük karantina sürecinde ihtiyaçlarının Kırıkkale Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılayı tarafından karşılanacağı belirtildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görevli psikolog ve sosyologlar da karantinadakilere destek sağlayacak.

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