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Tanzanya'daki feribot faciasında ölü sayısı 167’ye çıktı

Tanzanya’daki Viktorya Gölü’nde iki gün önce, adalar arası yolcu taşıyan feribotun batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 167’ye çıktı.

22 Eylül 2018 Cumartesi 16:57
Tanzanya'daki feribot faciasında ölü sayısı 167’ye çıktı

Tanzanya’daki Viktorya Gölü’nde iki gün önce yaşanan feribot faciasında bilanço artıyor. Yetkililer ölü sayısının 167’ye çıktığını, arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Kurtarılan yolcu sayısı ise 41’e yükseldi.

FERİBOT 101 KİŞİ KAPASİTELİYDİ

Yetkililer arama çalışmalarının sürdüğünü, bugün 1 kişinin kurtarıldığını açıkladı. Mwanza bölgesi yetkili John Mongella, su yüzüne çıkan ve ters dönmüş feribotun yakınında bir mühendisin bulunduğunu açıkladı. Tanzanya basını bulunan kişinin kendini makine dairesine kapattığını aktardı. Böylece dün kurtarılan 40 kişi ile birlikte bu sayı 41’e yükseldi.

Hükümet Genel Sekreteri John Kijazi, ülke başkanının felaketten sorumlu kişilerin tutuklanması emrini verdikten sonra ölü sayısının yükseldiğini gazetecilere duyurdu. Yetkililer 101 kapasiteli feribota kaç kişinin bindiğini ise henüz tespit edemedi.

'ULUSUMUZ İÇİN BÜYÜK BİR FELAKET'

Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli, "Bu ulusumuz için büyük bir felakettir" açıklamasını yaptı. Magufuli, yaşanan facia sebebiyle ülkede 4 günlük yas ilan etti. Katolik Hristiyanların dini lideri Papa Francis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve bazı Afrikalı liderler üzüntü ve başsağlığı dileklerini iletti.

NE OLMUŞTU?

Viktorya Gölü’ndeki Ukara ve Bugorora adaları arasında yolcu taşıyan ’MV Nyerere’ isimli feribot Ukara Adası yakınlarında alabora olmuş ve batmıştı.

Öte yandan, 1996 yılında Viktorya Gölü’nde batan başka bir feribotta 500 kişi hayatını kaybetmişti. 2012 yılında aynı gölde yaşanan diğer bir kazada da 145 kişi yaşamını yitirmişti.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 16:57
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