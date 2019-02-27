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Tanzanya’da şarbondan 2 kişi öldü

Tanzanya’nın Moshi şehrinde şarbon hastalığı nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

27 Şubat 2019 Çarşamba 17:14
Tanzanya’da şarbondan 2 kişi öldü

Tanzanya’nın Moshi şehrinde şarbon hastalığı nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.


Tanzanya’nın Moshi şehrinde ortaya çıkan şarbon hastalığı nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişiye de şarbon hastalığı teşhisi konulduğu belirtildi. Moshi ve çevresinde görülen hastalığın şarbon mikrobu bulaşmış bir hayvanın etinin yemesi sonucu ortaya çıktığı belirtiliyor. Şarbon hastalığı bulaşan 8 kişinin ise hastanede tedavilerinin sürdüğü belirtildi.


Öte yandan yetkililer halka dikkatli olun çağrısında bulundu.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 17:14
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