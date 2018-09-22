Tanzanya'da en az 170 kişinin öldüğü faciadan sevindiren haber!

Tanzanya'da Victoria Gölü'nde Perşembe günü bir geminin alabora olması sonucu en az 170 kişinin öldüğü faciada, hava boşluğunda mahsur kalan bir adam iki gün sonra kurtarıldı.

Alphonce Charahani adlı teknisyenin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Bugorora'dan gelen gemi, Ukara adasına yanaşırken yolcuların bir tarafa yığılması nedeniyle batmıştı.

Dalgıçların bu sabah cesetleri ararken bir ses duyduğu ve kendini küçük bir odaya kilitleyen teknisyene ulaştığı belirtildi.

Dört gün yas ilan edildi

Geminin enkazından hâlâ cesetler çıkarılıyor. 100 kişilik kapasitesi olmasına rağmen 400 yolcu alan gemide ölü sayısının daha da artmasından korkuluyor.

Facia nedeniyle ülkede dört gün yas ilan edilmiş, Cumhurbaşkanı gemiyi işleten şirketin yetkililerinin gözaltına alınması talimatını vermişti.

Ana muhalefet partisi Chadema, hükümeti faciada hızlı hareket edememekle suçladı.

Kaynak: BBC Türkçe