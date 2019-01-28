Tanzanya'da 10 çocuk vahşice katledildi

ADDİS ABABA (AA) - Tanzanya'da, daha önce kaçırılan 3 ile 6 yaşlarındaki 10 çocuğun ölü olarak bulunduğu bildirildi. Ülke medyasında yer alan haberlere göre, Tanzanya'nın Njombe bölgesinde cinayete kurban giden 10 çocuk, üreme ve solunum organları kesilmiş halde bulundu. Njombe Bölge Komiseri Christopher Sendeka, yaşanan cinayetlerin batıl inançlarla ilişkili olduğundan şüphelenildiğini belirterek, katillerin derhal bulunması için emir verdiğini söyledi. Bölge sakinleri, çocukların güvenliğinin sağlanması için hükümete çağrıda bulunurken, ebeveynlerin okula giderken çocuklarını korumak için yalnız bırakmadıkları aktarıldı. Yetkililer, yaşanan hadisenin, ülkede sık sık görülen albinolara yönelik cadı cinayetleriyle ilişkili olmadığını ifade etti.

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