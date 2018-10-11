Tanzanya şokta! Milyader iş adamı kaçırıldı

Afrika'nın en genç milyarderi olarak bilinen 43 yaşındaki iş adamı Muhammed Dewji'nin perşembe sabahı spor salonuna gittiği lüks otelin önünde kaçırıldığı bildirildi. Olayla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı. Tanzanya'nın tek milyarderi Dewji'yi kaçıran kişilerden ikisinin beyaz ve yabancı uyruklu olduğu belirtiliyor.

Forbes dergisine göre 1.5 milyar dolarlık serveti olan Dewji, 2016'da servetinin en az yarısını hayır kurumlarına bağışlayacağını açıklamıştı.

Aile şirketini tüm Afrika'da iş yapan büyük bir holdinge dönüştüren Dewji'nin en az 6 Afrika ülkesinde tekstil, un, meşrubat ve yemeklik yağ fabrikaları var.

Dewji'nin yanında korumalarının olmadığı açıklandı. (BBC Türkçe)