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Tanzanya Büyükelçisi, Vali Karaloğlu’nu ziyaret etti

Vali Münir Karaloğlu, Tanzanya’nın Ankara Büyükelçisi Elizabeth Kiango Kiondo’yu makamında kabul etti.

21 Haziran 2019 Cuma 14:15
Tanzanya Büyükelçisi, Vali Karaloğlu’nu ziyaret etti

Vali Münir Karaloğlu, Tanzanya’nın Ankara Büyükelçisi Elizabeth Kiango Kiondo’yu makamında kabul etti.


Büyükelçi’nin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Münir Karaloğlu, Türkiye’nin son 15 yıldır sadece Tanzanya ile değil tüm Afrika kıtasıyla ilişkileri geliştirme gayretinde olduğunu söyledi. İki ülke ilişkilerinin çok eskilere dayandığına işaret eden Vali Karaloğlu, 2008 yılında kapanan Tanzanya Büyükelçiliği’nin yeniden açılmasıyla birlikte daha da geliştiğini ifade etti. Tanzanya’nın da sahili olduğuna değinen Karaloğlu, Antalya’nın turizmdeki tecrübelerini aktarmaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti. Türk Hava Yollarının (THY) Tanzanya’da 3 destinasyona direkt uçuş yapmasının hem iki ülke ilişkilerinin hem de turizmin gelişmesi açısından önemli bir fırsat olduğuna değinen Vali Münir Karaloğlu, turizmin iki ülke insanın ve devlet nezdinde ilişkilerin güçlenmesi açısından önemli olduğunu kaydetti.


Elizabeth Kiango Kiondo ise Türkiye ile Tanzanya arasındaki ikili ilişkileri geliştirmek istediklerini ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2017’de yaptığı ziyaretten sonra ilişkilerin daha da geliştiğini bildirdi.


Ziyaretin ardından Vali Münir Karaloğlu Tanzanya Büyükelçisi Kiondo’ya Antalya’nın yöresel lezzetlerini anlatan Antalya Yemekleri kitabını hediye etti.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 14:15
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