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Tanuğur: “Arı sütünün doğurganlık arttırıcı etkisi var”

Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, arı sütünün kadınlarda yumurta sayısı, erkeklerde sperm kalitesini yükselterek doğurganlık arttırıcı etkisiyle infertilite tedavisinde destek olarak kullanılabileceğini belirtti.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:26
Tanuğur: “Arı sütünün doğurganlık arttırıcı etkisi var”

Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, arı sütünün kadınlarda yumurta sayısı, erkeklerde sperm kalitesini yükselterek doğurganlık arttırıcı etkisiyle infertilite tedavisinde destek olarak kullanılabileceğini belirtti.


Arı sütünün çok özel bir ürün olduğuna dikkat çeken BEE’O Propolis’in kurucularından Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, sağlığa faydası olduğunu ifade etti.



Samancı, “Arı sütü, bileşiminde yüksek oranda B grubu vitaminleri (B1, B2, B3, B5 ve B6) ayrıca çinko, magnezyum, demir gibi önemli mineralleri içeriyor. Bunların yanı sıra; başka herhangi bir gıda maddesinde bulunmayan royalaktin ve 10-HDA diye adlandırdığımız bileşenleri içeriyor. Bu çok faydalı bileşenleriyle, arı sütü büyüme gelişmeyi destekliyor. Ayrıca içeriğindeki 10-HDA’nın da arı sütünün pek çok biyolojik aktivitesinden sorumlu olduğu bilimsel olarak ortaya konuluyor.” dedi.



Arı sütünün iştah düzenleyici, bedensel ve zihinsel gelişimi arttırıcı ve ciltte kolajen sentezini destekleyici etkilere sahip olduğunu belirten Tanuğur, ayrıca kadınlarda yumurta sayısı, erkeklerde sperm kalitesini yükselterek doğurganlık arttırıcı etkisiyle infertilite tedavisinde destek olarak kullanılabileceğini söyledi.



“Etkili bir tedavi olabileceği ortaya konulmuştur”


Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Zahide Küçük ise konuyla ilgili yapılan bilimsel çalışmaları aktardı.


Küçük, “Alexandria Üniversitesi’nde gerçekleştirilen ve 2010 yılında yayınlanan araştırmada, arı sütünün sperm hareketliliğini ve toplam sperm sayısını arttırdığı ve anormal sperm sayısını azalttığı ortaya konulmuştur. 2007 yılında yayınlanan ve Tikrit Eczacılık Yüksekokulu’nda yapılan bir başka çalışmada ise 83 infertil erkek 3 ay boyunca arı sütü kullanmış ve araştırmanın sonunda sperm hareketliliğinde ve testosteron seviyesinde artış olduğu gözlemlenmiştir. Böylece arı sütünün, erkeklerde infertilite tedavisine destek olarak, güvenilir ve etkili bir tedavi olabileceği ortaya konulmuştur.” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:26
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