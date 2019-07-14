Konya’nın merkez Meram ilçesinde restorasyon çalışmaları tamamlanan Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi açılıyor.

Konya’nın tarihi yapılarından biri olmasına rağmen uzun yıllar boyunca atıl bekleyen ancak Meram Belediyesi tarafından gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları sonucu şehre yeniden kazandırılan Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi açılıyor. Tantavi Kültür ve Sanat Merkezinin, şehrin önemli sanat merkezlerinden birinin olacağını belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 15 Temmuz günü saat 14.30’da gerçekleştirilecek açılışla tüm Konyalıları davet etti.

“15 Temmuz zaferi Çanakkale ruhunun hala yaşadığının en büyük göstergesi”

Başkan Kavuş, Türk milletine ve devlete içeriden ve dışarıdan yapılan tüm saldırılara ve tüm yıkım çabalarına karşın yatırımlarla, projelerle milletin her zaman dimdik ayakta duracağının, tarihine, değerlerine sahip çıkarak geleceğe umutla bakmaya devam edeceğinin bir göstergesi olarak bu yatırımın açılışını 15 Temmuz günü gerçekleştirerek önemli bir mesaj verdiklerini kaydetti. Başkan Kavuş, “Bu yüce millet 15 Temmuz gecesi FETÖ’cü alçaklar karşısında kanlarıyla bir kez daha tarih yazmıştır. Tarih boyunca kazandığımız tüm zaferler gibi 15 Temmuz zaferi de milletimizin, vatanı, milleti, değerleri ve özgürlüğü için gözünü kırpmadan şehadete yürüyeceğini bir kez daha dünyaya ilan etmiştir. O gece tanklara, uçaklara yürekleriyle meydan okuyan bu millet, Çanakkale ruhunun halen diri olduğunu göstermiş, vatanına, namusuna ve bağımsızlığına hiçbir namahrem elin değmesine asla müsaade etmeyeceğini yeniden ilan etmiştir. Bu vesile ile o karanlıktan aydınlığa açılan gecede vatanımızın bekası, milletimizin huzuru için şehadete yürüyen tüm kahramanları yad ediyor, şehit düşen tüm vatan evlatlarına Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize de cesaretleri ve fedakarlıkları için şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

“Tüm saldırılara en güzel yanıt; projeler üretmek ve dinlenmeden çalışmaktır”

Tüm ihanetlere, içten ve dıştan askeri, ekonomik ya da sosyal tüm saldırılara en güzel yanıtın çalışmak, yeni projeler ve politikalar üretmek olduğunu dile getiren Başkan Kavuş, “Bunun bir göstergesi olarak restorasyon çalışmalarını tamamladığımız Tantavi Kültür ve Sanat Merkezimizin açılışını 15 Temmuz günü yapmaya karar verdik. Meram’ın tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkmak ve yaşatmak adına yeniden hayat bulan Tantavi Kültür ve Sanat Merkezinde sempozyumlar, konferanslar, müzayedeler, sergiler, teras katında oluşturulan kitap kafe ile Meram’ın ve Konya’nın kültürel ve sanatsal hayatına katkı sunacağız. Konya’nın önemli Kültür ve Sanat Merkezlerinden biri olacak Tantavi’nin açılışı ile birlikte 15 Temmuz Destanı Fotoğraf Sergisi de beğeniye sunulacak. Sadece Tantavi’nin değil etrafının düzenlemesine de büyük önem verdik. Mamuriye Camimiz ve şadırvanı ile parkın düzenlemesi ile bu alan Meram’ın göz bebeği olacak. Bu önemli yatırımın açılışında tüm Konyalıları aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız” ifadelerini kullandı.