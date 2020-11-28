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Korona Virüs Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hastaneye kaldırıldı
Korona Virüs

Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hastaneye kaldırıldı

Eski Başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller, aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Çiller'in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 18:37:00 -
Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hastaneye kaldırıldı

Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller'in gece yarısı fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Hastaneye kaldırıldı

Eski Başbakan Tansu Çiller'in 83 yaşındaki eşi Özer Çiller, gece yarısı bir anda rahatsızlandı. İlerleyen yaşı nedeniyle bazı sağlık sorunlarının olduğu bilinen Özer Çiller, acilen İstanbul'daki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Doktorların ilk müdahaleyi hemen yaptığı Özer Çiller'in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Özer Çiller kimdir?

21 Eylül 1937 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Özer Uçuran, 1963 yılında Tansu Çiller ile evlendi. Evlendikten sonra eşinin soyadını aldı ve hayatına Özer Çiller olarak devam etti.

Caddebostan'ın ilk muhtarı olan Ramiz Uçuran'ın çocuğu olan Özer Çiller, Fransız Lisesi'nde okudu ardından da Robert Koleji'nde mühendislik bölümünden mezun oldu.

Türkiye'nin ilk First Gentleman'i 

8 yıl Amerika'da yaşayan Özer Çiller, Tansu Çiller'in Başbakan olmasıyla birlikte Türkiye'nin ilk First Gentleman'i (Başbeyfendi) unvanını aldı. Tansu Çiller ile Özer Çiller'in iki çocuğu bulunuyor.

Çiller'in Hz. Ebubekir açıklaması

Özer Çiller, 2013 yılında yaptığı bir açıklamayla Türkiye'nin gündemine gelmişti. İnançlı bir aileden geldiğini ifade eden Özer Çiller, "Hazreti Ebubekir 30. göbekten benim büyük dedem." ifadesini kullanmıştı.

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