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Tansu Çiller: Türkiye birlik ve beraberlik içinde yine istikrarına sahip çıkacak

Eski başbakanlardan Tansu Çiller, Cumhur İttifakı'nın "Büyük İstanbul Mitingi"ne katıldı.

24 Mart 2019 Pazar 14:56
Tansu Çiller: Türkiye birlik ve beraberlik içinde yine istikrarına sahip çıkacak

Eski başbakanlardan Tansu Çiller, "Ben inanıyorum ki sandığa gidilecek ve o sandıkta Türkiye birlik ve beraberlik içinde yine istikrarına sahip çıkacak." dedi.

Yenikapı'daki Cumhur İttifakı'nın "Büyük İstanbul Mitingi"ne katılan Çiller, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Önümüzdeki 4,5 yılı nasıl geçireceğiz meselesi var sadece, istikrarsız bir Türkiye'de kısır döngülerle mi geçireceğiz bunu, yoksa istikrarla çözüme mi yöneleceğiz? Hep birlikte daha büyük bir Türkiye mi? Ben inanıyorum ki bugün, bir hafta sonra sandığa gidilecek ve o sandıkta Türkiye birlik ve beraberlik içinde yine istikrarına sahip çıkacak. Birlikte yürüyüşle Türkiye'yi gelecekteki nesillerin daha güzel Türkiye'sine, daha büyük Türkiyesi'ne birlikte taşıyacağız."

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 14:56
  1. İstanbul
  2. Cumhur İttifakı'nın

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