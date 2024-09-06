  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Batılı banka Raiffeisen'in Rusya’daki hisseleri donduruldu, satışı engellendi

Uçağın tuvaletindeki not acil iniş yaptırdı

ABD çekiliyor Çin yerleşiyor! Koca kıtanın değerli madenlerini ele geçirdi

İngiliz Ordusu FPV İHA pilotluğu için yeni hamle

Akaryakıt fiyatlarında tabela gece 00.01'de resmen değişti! Depo 50 tl ucuzladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’e Ayşenur Ezgi tepkisi: Barbarlığın hesabını verecek

Ekrem'in yönettiği İstanbul alarm veriyor! İtfaiye'de liyakatsizlik

Alkola yol açan CHP’li belediye, Kur’an Kurslarına kilit vurdu! Başkandan skandal ifade: “Kur’an öğrensinler diye para ödemem”

Rusya ağır darbe indirdi! 7 bölgeyi daha ele geçirdiler

İniş ve kalkışlar durduruldu! Havalimanında bomba paniği
Kadın - Aile Tansiyonu ve şekeri yok ediyor! Ecza deposu gibi çay! Bir asırlık geçmişi var, sonuçları şok etti
Kadın - Aile

Tansiyonu ve şekeri yok ediyor! Ecza deposu gibi çay! Bir asırlık geçmişi var, sonuçları şok etti

Yeniakit Publisher
2024-09-06 23:26:00 - 2024-09-06 23:52:02
Tansiyonu ve şekeri yok ediyor! Ecza deposu gibi çay! Bir asırlık geçmişi var, sonuçları şok etti

Zeytin yapağı çayının tansiyon düzenleyici olduğunu birçok kişi biliyor. Tansiyonu ve şekeri yok eden zeytin yaprağı çayı solunum yollarının da rahatlamasını sağlıyor. Asırlık olma özelliğini, sonuçlarını ve hücre hasarlarıyla savaşan zeytin yaprağının faydalarını sıraladık...

Zeytin yaprağı çayı, antik çağlardan bu yana şifa kaynağı olarak, sağlıklı bir çay için zeytin yapraklarının demlenmesi ile hazırlanan çay türüdür. Günümüzde ise geleneksel tıp alanında zeytin yaprağından faydalanılmaktadır. Yüksek antioksidan içeriğiyle dikkat çekerek, kalp hastalıklarını destekleyip, kan şekeri düzeyini dengeler ve cilt sağlığını düzenlemeye yardımcı olur.

Zeytin Yaprağı Nedir?

Zeytin yaprağı, barış simgesi olarak kullanılan, anti-inflamatuar özelliklere sahip ve Akdeniz diyetinin temel ürünü olan yağıda yaprağı da şifa barındıran zeytin ağacının (Olea europaea) yapraklarıdır. Uzun yıllar nezle, tropik hastalıklar ve sıtma gibi problemlerin tedavisinde kullanılan zeytin yaprağı, hücre hasarlarıyla savaşır. Yeşil ve oval şeklindedir. Zeytinyağından farklı olarak zeytin yaprağı, genellikle kuru ya da taze olarak çay formunda kaynağı olarak bağışıklık sistemini destekler ve hastalıklara yakalanma riskini azaltır.
Zeytin Yaprağı Çayının Faydaları Nelerdir?

Zeytin yaprağı içeriğindeki antioksidanlar, vücuttaki serbest radikalleri etkisiz hale getirerek hasarı azaltan polifenollerdir. Bu içeriğe sahip besinlerin kanser, osteoporoz ve bilişsel gerileme gibi problemlere karşı koruyucu görevi bulunur. Zeytin yaprağında bulunan güçlü bir polifenol olan oleuropein bileşeni, antiviral, antimikrobiyal ve antiinflamatuar etkilere sahiptir.

Viral enfeksiyonlarla da savaşan zeytin yaprağı faydaları şunlardır:

Zeytin yaprağı çayı üst solunum yolu enfeksiyonuna iyi gelir.

Kötü kolesterol oluşumunu önler.

Kan basıncını düşürür.

İnsülin direncini azaltır, diyabete karşı korur.

Virüs, mantar ve bakteri oluşumunu engeller.

Bağışıklığı güçlendirir.

Alerji tedavisinde kullanılır.

Kronik yorgunluğa iyi gelir.

Tokluk hissi verir, obezite riskini önler.
Zeytin Yaprağı Çayının Faydaları Nelerdir?

Zeytin yaprağı içeriğindeki antioksidanlar, vücuttaki serbest radikalleri etkisiz hale getirerek hasarı azaltan polifenollerdir. Bu içeriğe sahip besinlerin kanser, osteoporoz ve bilişsel gerileme gibi problemlere karşı koruyucu görevi bulunur. Zeytin yaprağında bulunan güçlü bir polifenol olan oleuropein bileşeni, antiviral, antimikrobiyal ve antiinflamatuar etkilere sahiptir.

Viral enfeksiyonlarla da savaşan zeytin yaprağı faydaları şunlardır:

Zeytin yaprağı çayı üst solunum yolu enfeksiyonuna iyi gelir.

Kötü kolesterol oluşumunu önler.

Kan basıncını düşürür.

İnsülin direncini azaltır, diyabete karşı korur.

Virüs, mantar ve bakteri oluşumunu engeller.

Bağışıklığı güçlendirir.

Alerji tedavisinde kullanılır.

Kronik yorgunluğa iyi gelir.

Tokluk hissi verir, obezite riskini önler.

Uçukları tedavi eder.

Diş ağrısına iyi gelir.

Hücre yenilenmesini destekler.

Enerjiyi arttırır.

Parkinson ve Alzheimer'a karşı koruyup, beyin işlevselliğini arttırır.

Kemiklerin iltihaplanmasını önler.

Diş ağrısının azalmasına yardımcı olur.

Zeytin yaprağı ile hazırlanan su yaraların hızlı iyileşmesinde etkilidir.

Siyah zeytin tansiyonu yükseltir mi?

Zeytin. Bol tuzlu zeytin, içerisindeki tuz nedeniyle kan dolaşımını hızlandırarak tansiyonun yükselmesine sebep olur. Düşük tansiyon sorunu yaşıyorsanız günde sadece 4-5 adet zeytin yiyerek halsizlik, baş dönmesi, göz kararması gibi problemlerden kurtulabilirsiniz.

Zeytinyağı: Her sabah aç karnına tüketeceğiniz iki yemek kaşığı zeytinyağı, tansiyonu düşürmeye yardımcı olur.

Canan Karatay üstüne basa basa önerdi: Yıllardır yalan söylediler! ‘Nikotin krizini önlüyor
Canan Karatay üstüne basa basa önerdi: Yıllardır yalan söylediler! ‘Nikotin krizini önlüyor

Kadın - Aile

Canan Karatay üstüne basa basa önerdi: Yıllardır yalan söylediler! ‘Nikotin krizini önlüyor

Tokat Kebabı artık altınla kaplı: Bu kebap 10 bin TL!
Tokat Kebabı artık altınla kaplı: Bu kebap 10 bin TL!

Kadın - Aile

Tokat Kebabı artık altınla kaplı: Bu kebap 10 bin TL!

Birlikte yendiğinde sadece zarar veriyor! Aman dikkat!
Birlikte yendiğinde sadece zarar veriyor! Aman dikkat!

Kadın - Aile

Birlikte yendiğinde sadece zarar veriyor! Aman dikkat!

Canan Karatay üstüne basa basa önerdi: Yıllardır yalan söylediler! ‘Nikotin krizini önlüyor
Canan Karatay üstüne basa basa önerdi: Yıllardır yalan söylediler! ‘Nikotin krizini önlüyor

Kadın - Aile

Canan Karatay üstüne basa basa önerdi: Yıllardır yalan söylediler! ‘Nikotin krizini önlüyor

Kelle paça, tarhana, işkembe, ezogelin tam zamanı... İşte şifa kaynağı çorbaların hiç bilinmeyen faydaları
Kelle paça, tarhana, işkembe, ezogelin tam zamanı... İşte şifa kaynağı çorbaların hiç bilinmeyen faydaları

Kadın - Aile

Kelle paça, tarhana, işkembe, ezogelin tam zamanı... İşte şifa kaynağı çorbaların hiç bilinmeyen faydaları

{relation id:1882959 slug:'canan-karatay-ustune-basa-basa-onerdi-yillardir-yalan-soylediler-paylasimi-ortaligi-karistirdi-sip-diye-keser'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23