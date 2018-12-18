0553 313 94 23

Putin, ABD'ye meydan okudu: Hiç bir şey engelleyemez!

Stratejik nükleer güçlerin potansiyelinin gelecek yıl artırılması gerektiğini söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, diğer ülkelerle Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) konusundaki anlaşmayı hiçbir şeyin engelleyemeyeceğini belirtti.

18 Aralık 2018 Salı 14:23
Putin, ABD'ye meydan okudu: Hiç bir şey engelleyemez!

ABD’nin Orta ve Kısa Menzilli Füze Anlaşması’ndan çekilme tehdidi üzerine Rusya ve ABD arasında gerilim yaşanmaya devam ediyor.

"Hiçbir şey engelleyemez"

Konu ile ilgili açıklama yapan Putin ayrıca, "Diğer ülkelerle Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) konusunda anlaşmamızı hiçbir şey engelleyemez" ifadelerini kullandı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 14:23
  1. ABD
  2. Rusya
  3. putin

YORUM YAZ

  • uyan tcuyan tc34 dk önce
    yahudi piçi abd kaşınıyor. orta doğudan defoooll piç abd teröristlerinide al s..tir git. zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri pi.leridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge pi.i abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır (gerçi atatürk'de sebetay selanik yahudisidir) .chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir. Bu gün yada 50 sene önce iş bankası atatürk hisseleri chpkk da olmasaydı bu gün yada 50 sene önce chpkk diye bir parti olmayacaktı. iş bankası ve bankanın ortaklıkları 450 küsur büyük fabrikalar chpkk nın en büyük arpalığıdır. Atatürk'e dışarıdan yahudilerden gelen emir üzerine , hazineye ait olması gerekirken atatürk hisselerini yönetmesi için chpkk ya devredilmiştir.Atatürk' yahudi olmasaydı zaten yahudilertc nin kurulmasınıda engellerlerdi.(osmanlıyı yıkaniçimizdeki ve dışımızdaki vatan haini yahudilerdir.)

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Beslenme çantası hazırlarken...
  1. Beslenme çantası hazırlarken...
  2. Fotoğraflar az önce geldi! Sınırda..
  3. Boş oturanı Allah da sevmez kul da...
  4. Yeni yıl hediyeleri Beko'dan
  5. "Başarıya imza atacağız"
  6. Erdoğan'ın Başdanışmanı Ali Koç..
  7. GÜNCELLEME - Kırşehir'de ambulans..
  8. CHP Ardahan ilçe belediye başkan..
  9. Arçelik'ten şık ve teknolojik yılbaşı..
  10. İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar..
  11. Murat Özdemir akıl hastanesine sevk..
  12. Judoda Türkiye Şampiyonası heyecanı
  13. CHP Adıyaman ilçe belediye başkan..
  14. Erdoğan Ampute Milli Takım'ı kabul etti
  15. "Ligde ilk 6'da yer bulmaya çalışacağız"
  16. 2018 Dünya Latin Dansları Kupası
  17. CHP Kırşehir ilçe belediye başkan..
  18. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
  19. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
  20. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken 'portakal' tweeti
Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken 'portakal' tweeti
Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı
CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı
"ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
"ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"

Günün Karikatürü

18 Aralık 2018
Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
Netanyahu açık açık söyledi: Ajanlarımız aralıklarla o ülkeye gidiyor
Netanyahu açık açık söyledi: Ajanlarımız aralıklarla o ülkeye gidiyor