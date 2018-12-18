Putin, ABD'ye meydan okudu: Hiç bir şey engelleyemez!

ABD’nin Orta ve Kısa Menzilli Füze Anlaşması’ndan çekilme tehdidi üzerine Rusya ve ABD arasında gerilim yaşanmaya devam ediyor.

"Hiçbir şey engelleyemez"

Konu ile ilgili açıklama yapan Putin ayrıca, "Diğer ülkelerle Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) konusunda anlaşmamızı hiçbir şey engelleyemez" ifadelerini kullandı.