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Tansiyon yükseldi! İran'da halk sokağa indi

İran'ın İsfahan kentinde ekonomik gerekçelerle düzenlenen protestolar ikinci gününe girdi. Protestocular İranlı yetkililerin ülkenin ekonomik durumuna müdahale etmesini talep ediyor.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 15:08

İran'ın İsfahan kentinde ekonomik gerekçelerle düzenlenen protestolar devam ediyor. Protestocular İranlı yetkililerin ülkenin ekonomik durumuna müdahale etmesini talep ediyor.

İran'ın İsfahan kentinde çoğunlukla esnaftan oluşan bir grup protestocu, ülkedeki ekonomik sorunları protesto etti. Fiyatlardaki belirsizlik ve hayat pahalılığı başta olmak üzere ekonomik sorunların protesto edildiği gösterilerde, yetkililerin ülkenin ekonomik sorunlarına müdahale etmesi talep edildi.

İkinci gününe giren protestoların gerçekleştiği alanlarda güvenlik tedbirleri alındı.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 15:08
  1. İran
  2. protesto

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