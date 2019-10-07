Tansiyon için hangi bölümden randevu alınır? Yüksek tansiyon için hangi doktora gitmeli

Tansiyon ne kadar olmalı? Tansiyon için hangi doktora gitmek gerekiyor? Yüksek tansiyon nasıl düşürülür. Yüksek tansiyon çok büyük riskli bir rahatsızlıktır. Yüksek tansiyonun sebepleri nelerdir? Yüksek tansiyonu önleyici doğal önlemler nelerdir? Yüksek tansiyonu düşüren doğal besinler nelerdir ve nasıl kullanılmalıdır? Acil bir yerdesiniz tansiyon ilacınız kalmamış ne yapacaksınız? İşte burada devreye bitkisel kür girmekte. Yüksek tansiyon için doğal bitki kürü için 10-12 gram testere dişli aslanpençesini 5 dakika kaynatıp suyunu içilir. Peki yüksek tansiyon belirtileri neler? Tansiyon için hangi bölümden randevu alınır? İşte yüksek tansiyon için hangi doktora gitmem lazım? sorusun cevabı.

Tansiyon nedir?

Atardamarların içindeki kan basıncına tansiyon denir. Kapl kası kasıldığında atardamarlara kan pompalanır. Bu esnada ölçülen basınç sistolik basınçtır. Kalp kası gevşediğinde ise kan damarda durulur; bu esnada ölçülen basınç diastolik basınçtır. Tansiyon ölçümünde sistolik (büyük) ve diyastolik (küçük) kan basınçlarına bakılır. Tansiyon yüksekliğine hipertansiyon denir. İdeal tansiyon, kişiden kişiye göre değişebilir. Ortalama olarak büyük tansiyonun 120-130, küçük tansiyonun ise 70-90 arasında olması normal kabul edilir. Gençlerde ve çocuklarda tansiyonun düşük değerleri normal kabul edilebilir.

Düşük tansiyon nedir?

Hipotansiyon çok belirgin olmadıkça hastada belirti vermez ve sakıncalı değildir. Kalp damar hastalıklarına yakalanma riskinde azalmaya neden olduğu için olumlu kabul edilir. Ani tansiyon düşmesi baş dönmesi, halsizlik ve baygınlığa neden olabilir.

Yüksek tansiyon nedir?

Tansiyon değerlerinin 140/90 mmHg nin üzerinde olması hipertansiyon olarak adlandırılır. Yüksek tansiyon bebeklik döneminden itibaren her yaşta görülebilir.

Yüksek tansiyon nedenleri nelerdir?

Aşırı tuz tüketimi

Stres

Obezite

Kalp damar hastalıkları

Böbrek hastalıkları

Genetik faktörler

Tiroid hastalıkları

Böbrek üstü bezinin hastalıkları

Şeker hastalığı

Yukarıda sayılan nedenler, hipertansiyonun en yaygın nedenleridir ancak hipertansiyon hastalarının pek çoğunda neden bulunamaz. Bunlara esansiyel hipertansiyon denir.

Yüksek tansiyon belirtileri nelerdir?

Hipertansiyon yıllarca kendini göstermeyebilir. Aşikar hale geldiğinde ise baş ağrısı, burun kanaması, kulaklarda çınlama, halsizlik, sık idrara çıkma ve bacaklarda şişlik şeklinde belirtiler verebilir. Bu belirtilerle birlikte tansiyon yüksekliği görüldüğünde mutlaka hekime başvurulmalıdır.

Yüksek tansiyon için hangi bölüme gidilir?

Tansiyon için hangi doktora gitmek gerekiyor? Yüksek tansiyondan şüpheleniyorsanız dahiliye veya kardiyoloji polikliniklerine başvurmanız ve tetkiklerinize göre tedavinizi düzenlemeniz gerekir.

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