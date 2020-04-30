Tansiyon hastaları oruç tutabilir mi? İşte tansiyon hastalarına özel Ramazan önerileri

Hipertansiyon önemli bir sağlık sorunu ve kontrol altına tutulmazsa kalp krizi, felç gibi çok ciddi problemleri de beraberinde getirebiliyor. Özellikle Ramazan ayında uzun süre aç kalmaya, sıvı kaybına iftarda hızlı yemeğe bağlı olarak tansiyon dengesi bozulabiliyor. Bu nedenle hipertansiyon hastalarının mutlaka doktora danışarak ve düzenli kontrol altında oruç tutmasını sağlıklarından ödün vermemelerini sağlayacak.

İşte Ramazan ayında oruç tutmak isteyen tansiyon hastaları için öneriler;

İlaçlarınızı ve tansiyonunuzu ölçmeyi ihmal etmeyin Hipertansiyon hastalarının sahura kalkmayı ihmal etmemesi gerektiğini hatırlatan medikal cihaz markası Omron, Ramazan ayı için şu önerilerde bulunuyor.

-İlaçlarınızı ihmal etmeyin. Kullanım şeklinize göre sabah dozunu sahurda, akşam dozunu ise iftarda alabilirsiniz.

-Sahurda tuzlu gıdalardan uzak durun. Salam, sucuk, sosis gibi şarküteri ürünleri, zeytin gibi gibi tuz oranı yüksek gıdalar tüketmeyin. Bunun yerine yeşil yapraklı sebzeler, az tuzlu peynir gibi gıdaları tercih edebilirsiniz. Kahve veya çayı çok fazla içmeyin.

-İftarda yemeğe hafif bir çorba veya iftariyelikler ile başlayıp bir süre ara verin. Ardından yemeğe devam edin. Sofranızda balık, kuru baklagil ve sebzelere bol bol yer verin. Yoğurt, zeytinyağı, kuru yemiş de tüketebilirsiniz.

-Hamur işi ve yağlı gıdaları tüketmemeye çalışın.

-Tuz tüketimini sınırlayın.

-Tatlı tüketmek istiyorsanız tercihinizi sütlü ya da meyveli tatlılardan yana kullanın. Haftada iki defadan fazla tatlı yemeyin.

-Sahurda da iftarda da yavaş yiyin ve yediklerinizi iyice çiğneyin.

-Su tüketmeyi unutmayın. Ayrıca ayran, soda ve taze sıkılmış meyve suyu da içebilirsiniz.

-Tansiyonunuzu güvenilir bir tansiyon cihazıyla sabah ve akşam düzenli olarak ölçmeye özen gösterin.