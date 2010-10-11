Tansel Çölaşan sözlerine sahip çıkmıyor

Aleyhinde, son olarak 15 milletvekilinin daha suç duyurusunda bulunduğu Çölaşan, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada, hakkında karalama kampanyası olduğunu iddia etti. Çölaşan, “Bu haberlerin kaynağına bakmak lazım, hangi gazeteler yazmış. Cumhuriyet’te, Hürriyet’te, Milliyet’te var mı?” dedi. Sözlerinin suç niteliğinde olmadığını ve ancak vatandaşların incitmiş olabileceğini ileri süren Çölaşan, “Ben darbe çağrısı yapmadım, neyin davası? Ancak bu bir sistem, birileri rant için aleyhimde kampanya yürütüyor” diye konuştu. 18 Eylül’de Adana’daki bir konferansında sarf ettiği sözlerinin ardından bazı ADD üyeleri de Çölaşan’a tepki göstererek dernekten istifa etmişlerdi.