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Tansel Çölaşan sözlerine sahip çıkmıyor

Tansel Çölaşan sözlerine sahip çıkmıyor Referandumda “evet” oyu kullananlara, “Hâlâ bilinçli olmayan, yani yüzde 42’nin dışında olan oylar bana göre, gaflet, dalalet ve hıyanet içindedir. Hıyaneti hepimiz biliyoruz” dediği için aleyhinde çok sayıda hakaret davası açılan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Tansel Çölaşan, ilginç bir açıklamayla kendisini savundu.

11 Ekim 2010 Pazartesi 09:00
Tansel Çölaşan sözlerine sahip çıkmıyor

Aleyhinde, son olarak 15 milletvekilinin daha suç duyurusunda bulunduğu Çölaşan, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada, hakkında karalama kampanyası olduğunu iddia etti. Çölaşan, “Bu haberlerin kaynağına bakmak lazım, hangi gazeteler yazmış. Cumhuriyet’te, Hürriyet’te, Milliyet’te var mı?” dedi. Sözlerinin suç niteliğinde olmadığını ve ancak vatandaşların incitmiş olabileceğini ileri süren Çölaşan, “Ben darbe çağrısı yapmadım, neyin davası? Ancak bu bir sistem, birileri rant için aleyhimde kampanya yürütüyor” diye konuştu. 18 Eylül’de Adana’daki bir konferansında sarf ettiği sözlerinin ardından bazı ADD üyeleri de Çölaşan’a tepki göstererek dernekten istifa etmişlerdi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 15:07
  1. Adana
  2. arşiv haber
  3. yeni akit gazetesi
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