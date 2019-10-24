Sezgin Tanrıkulu CHP'yi yerden yere vurdu Partisinin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ortaya koyduğu politikayı eleştiren CHP'nin terör sevici ismi Sezgin Tanrıkulu bu süreçte CHP’nin kaybettiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise kazandığını savundu.

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK’ya ağır darbe indirilmesi CHP’nin terör sevici ismi Sezgin Tanrıkulu’nu adeta çıldırttı. CHP'nin kapalı Meclis Grubu toplantısında Fırat'ın doğusuna yapılan harekatla ilgili yaptığı açıklamalarla tepki çeken Sezgin Tanrıkulu, söz alarak partisine sert eleştiriler yöneltti. "Tezkereye evet demesi yanlış" CHP'nin sosyal demokrat bir parti olarak barıştan yana olması gerektiğini belirten Tanrıkulu, Suriye-Irak tezkeresine CHP’nin evet demesinin yanlış olduğunu söyledi. "CHP kaybetti, Erdoğan kazandı" Sezgin Tanrıkulu, Suriye'ye yapılan harekatta gelinen noktada CHP’nin kaybettiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise kazandığını söyledi. HDP'li belediye başkanları önerisi Öte yandan HDP’li belediye başkanlarının görevden alınmasına CHP’nin daha fazla tepki göstermesi gerektiğini kaydeden Tanrıkulu, komisyon kurma önerisinde bulundu.

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