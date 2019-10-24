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Sezgin Tanrıkulu CHP'yi yerden yere vurdu

Partisinin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ortaya koyduğu politikayı eleştiren CHP'nin terör sevici ismi Sezgin Tanrıkulu bu süreçte CHP’nin kaybettiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise kazandığını savundu.

24 Ekim 2019 Perşembe 14:38
Sezgin Tanrıkulu CHP'yi yerden yere vurdu

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK’ya ağır darbe indirilmesi CHP’nin terör sevici ismi Sezgin Tanrıkulu’nu adeta çıldırttı.

CHP'nin kapalı Meclis Grubu toplantısında Fırat'ın doğusuna yapılan harekatla ilgili yaptığı açıklamalarla tepki çeken Sezgin Tanrıkulu, söz alarak partisine sert eleştiriler yöneltti.

"Tezkereye evet demesi yanlış"

CHP'nin sosyal demokrat bir parti olarak barıştan yana olması gerektiğini belirten Tanrıkulu, Suriye-Irak tezkeresine CHP’nin evet demesinin yanlış olduğunu söyledi.

"CHP kaybetti, Erdoğan kazandı"

Sezgin Tanrıkulu, Suriye'ye yapılan harekatta gelinen noktada CHP’nin kaybettiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise kazandığını söyledi.

HDP'li belediye başkanları önerisi

Öte yandan HDP’li belediye başkanlarının görevden alınmasına CHP’nin daha fazla tepki göstermesi gerektiğini kaydeden Tanrıkulu, komisyon kurma önerisinde bulundu.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 14:38
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. Sezgin Tanrıkulu

YORUM YAZ

  • Leyla Leyla 14 sa önce
    Ulan nezihniyetli bir millet vekili bunlar sözde bunlar Turkiyeyitemsil için seçildiler. Bu başarıyı siz evet dediniz diye değil hep birlikte evet dendi diye tezkere geçti siz evet demesenizde bu operasyon yapılıyordu zatenakp iş uzarsa diye teskere istedi.bu olayı siyasi olarak düşünürsen o zaman senin veya sizin Türklüğünüz sorgulanır zaten bu durumunuzda şüpheli. Bu durum milli bir dava keşke hayır deseydiniz.operasyon yapılıyordu. Bu sefer parti dibe vuracaktı ozamanki durumu hesap eden yok palavra sallamak serbes.
  • Barış pınarıBarış pınarı14 sa önce
    Sizin gibilerin satılmış vatan hainlerinin kazanacağını ı sandın bekle sıra sanada gelecek.... Senide halledeceğiz türküm gücünü göreceksiniz. Hepiniz CHP hdp pkk pyd vb ne kadar vatan haini varsa onlar için yaşasın cehennemmmm
  • YUNUS EMREYUNUS EMRE15 sa önce
    ALLAH AŞKINA; CHP'yi bunun gibi TERÖR SEVİCİ'lerden kurtarın...pkk itleriyle aynı saftalar ya...Aklım almıyor...Delirecem artık...
  • garip kulgarip kul16 sa önce
    bu zata soyadini derhal degistirmesini öneririm "siyonist-emperyalist kulu"
  • ahmetahmet16 sa önce
    Tüm .........liğinizle, bu milletin milli menfaatlerine saldırıyorsunuz. Bunu net görüyoruz. İktidarın, mazlumu eziyormuş gibi görülmesini sağlayacak her türlü pis oyunun altından siz çıkıyorsunuz. Ümmetin tüm bakışları üzerinizde iken bile bundan bir an vazgeçmediniz. Size oy veren bir kısım insanları fesada gark ettiniz. Hiç sizde, din Allah korkusu olmamış. milletin tatmamının eline fesadı tutuşturup ateşte yakmaya niyetlisiniz. Allah bunu size nasip etmeyecek. Mazlumların iki cihanda da elleri yakanızda olacak.Kininizde kahrolun inşallah.
  • OFLU BABAOFLU BABA16 sa önce
    HEP MERAKETMISIMDIRBU.........  ADAMKIM
  • HizipSavarHizipSavar17 sa önce
    şimdi ben vatan severim diyeceğim ulusalcıyım atatürkcüyüm diyeceğim ve bu soytarının partisine yandaşlarına oy vereceğim.
  • millimilli17 sa önce
    CHP KAYBETTİ TAYYİP ERDOĞAN TÜRKİYE kazandı herzaman doğrular kazanır

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