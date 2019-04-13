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Tanrıça heykellerine saldıran sarhoş eski çalışan çıktı

Muğla’nın Datça ilçesinde bulunan Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi’nin (UKKSA) bahçesindeki açık hava müzesinde sergilenen 4 tanrıça heykeline zarar veren saldırgan, akademinin sarhoş eski çalışanı çıktı.

13 Nisan 2019 Cumartesi 00:00
Tanrıça heykellerine saldıran sarhoş eski çalışan çıktı

Muğla’nın Datça ilçesinde bulunan Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi’nin (UKKSA) bahçesindeki açık hava müzesinde sergilenen 4 tanrıça heykeline zarar veren saldırgan, akademinin sarhoş eski çalışanı çıktı.



Datça’nın Yaka Mahallesinde bulunan ve Nevzat Metin yönetiminde işletilen Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi’nde oluşturulan ortak çalışma gruplarında yer alan yerli ve yabancı heykeltıraşların, 9 yıllık çalışmaları sonucunda hayallerindeki tanrıça figürlerini mermerde şekillendirerek ortaya çıkardıkları heykellerden 200’ü, UKKSA’nın bahçesinde oluşturulan açık hava müzesinde sergilenip satışa sunuldu.


10 Nisan’da meydana gelen olayda; UKKSA’nın bahçesindeki açık hava müzesinde sergilenen ve her yıl yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği tanrıça heykelleri, dün gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. 200 mermer heykelden 2’si tamamen, 2’si ise kısmen parçalandı.


Jandarma ekipleri saldırganın belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırma neticesinde UKKSA içerisinde uzun yıllar gönüllü olarak çalışan Fevzi D’nin (54) olayı bizzat kendisinin gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheli suçunu itiraf eden Fevzi D’nin olayı aldığı alkol ve o anki psikolojik durumu nedeniyle gerçekleştirdiğini beyan etti. Şüpheli ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 00:00
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