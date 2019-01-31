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"Tanrı, Trump'ın başkan olmasını istedi"

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, katıldığı televizyon programında Donald Trump'ın 2016 yılında başkan seçilmesini "Tanrı istedi" sözleriyle yorumladı

31 Ocak 2019 Perşembe 06:58
"Tanrı, Trump'ın başkan olmasını istedi"

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'ın, Donald Trump'ın 2016 yılında ABD Başkanı seçilmesini "Tanrı istedi" sözleriyle yorumlaması, Amerikan kamuoyunda ilgi odağı oldu.

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, Hristiyan Yayın Network'ünde (CBN) katıldığı programda Trump'ın başkanlığını değerlendirdi.

Tanrı'nın herkes için bir rol biçtiğini kaydeden Sanders, "Tanrı, Trump'ın başkan olmasını istedi, orada olmasının sebebi budur." şeklinde konuştu.

Sanders, "Trump, görevi boyunca dini inançları olan kişilerin önemsediği şeyleri destekleyen birçok başarılı işe imza attı." ifadesini kullandı.

Amerikan medyasında ve kamuoyunda ilgi odağı olan Sanders'ın sözleri, kimi çevrelerden destek görürken bazı kesimlerden ise karışık tepkiler aldı.

Öte yandan, Sanders, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecinin ardından bölgedeki Hristiyanlar ve Kürtlerin zarar görmemesini sağlayacaklarını ifade etti.

Sanders, bu konuda Türkiye ile temas halinde olduklarını belirtti.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 06:58
  1. ABD
  2. Donald Trump
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