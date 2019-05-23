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"Tankların dışarı çıkmasının sorumlusu benim"

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler tümeninde darbe faaliyetlerini yürüttüğü ve "Gerekirse tanklar ateş ede ede çıkacak" dediği iddia edilen sözde yurtta sulh konseyi üyesi eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker, darbe suçlamasını kabul etmediğini belirtti- Sanık eski tuğgeneral Kırker:- "Alarmı ben verdiğim için tankların dışarı çıkmasının sorumlusu benim. Zırhlı Birliklerde yaşanan olayların hepsinin sorumlusu benim"- "Hakkımdaki bütün isnatlar, Etimesgut'a giderek görevi devralmam sebebiyle yöneltilmektedir"

23 Mayıs 2019 Perşembe 19:25
"Tankların dışarı çıkmasının sorumlusu benim"

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 sanıklı davaya devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki mahkeme salonunda görülen duruşmada, 15 Temmuz'da Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okul Eğitim ve Tümen Komutanlığına giderek darbeye yönelik faaliyetleri yürüttüğü belirtilen sözde yurtta sulh konseyi üyesi eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker esasa ilişkin savunmasını yaptı.

15 Temmuz'da Zırhlı Birlikler'e gidişinden sonra alarm verdiğini ifade eden Kırker, birlik dışına çıkan 2 tanktan ise haberi olmadığını, bu durumu cezaevindeyken öğrendiğini ileri sürdü.

Sanık Kırker, olay günü Zırhlı Birlikler tümeninde yaşananlar için kendisi ile birlikte dönemin tümen komutanı olan Erdoğan Akyol, eski korgeneral Metin İyidil ve Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Metin Gürak'ın da yargılanması gerektiğini öne sürdü.

Tankların kışla dışına çıkışının sorumluluğunu üzerine aldığını beyan eden sanık Kırker, "Alarmı ben verdiğim için tankların dışarı çıkmasının sorumlusu benim. Zırhlı Birliklerde yaşanan olayların hepsinin sorumlusu benim. Sadece Barış Dedebağ'ın çıkarttığı olaylardan hariç." açıklamasını yaptı.

Atamasının Zırhlı Birliklere yapıldığını öğrendikten sonra Etimesgut'taki kışlaya gittiğini anlatan Kırker, tümen komutanı Akyol'a görevden alındığını, yerine kendisinin atandığını bildirdiğini ifade etti.

Akyol'un tümenden ayrılmasından sonra burada görevli bazı subaylarla yaptığı toplantıda, "yurtta sulh konseyi" sözleriyle başlayan bir konuşma yaptığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını savunan Kırker, "Darbe yapıyoruz diye kimseye emir vermedim." diye konuştu.

Kırker, "Gerekirse tanklar ateş ede ede çıkacak." ifadeleriyle darbeye destek verdiği suçlamalarını da kabul etmediğini belirterek, "Hakkımdaki bütün isnatlar, Etimesgut'a giderek görevi devralmam sebebiyle yöneltilmektedir. Darbe koordinesi yapmak ve konsey üyesi olmak suçlamaları doğruyu yansıtmamaktadır." sözleriyle kendisini savundu.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

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Haber Tarihi: 23 Mayıs 2019 Perşembe 19:25
  1. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. darbe girişimi
  3. eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker
  4. FETÖ
  5. Yurtta Sulh Konseyi

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