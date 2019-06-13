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"Tankerlere saldırıyı tanımlamak için şüpheli ifadesi yetersiz kalır"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif:- "Japonya'ya yük taşıyan tankerlere saldırı Başbakan Abe Şinzo ile (İran lideri) Ayetullah Ali Hamaney'in kapsamlı ve dostça görüşmeler yaptığı sırada gerçekleşti. Bu sabah olanları tanımlamak için şüpheli ifadesi bile yetersiz kalır"

13 Haziran 2019 Perşembe 13:34
"Tankerlere saldırıyı tanımlamak için şüpheli ifadesi yetersiz kalır"

ANKARA (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun Tahran ziyareti sırasında Japonya'ya yük taşıyan iki petrol tankerinin Umman Körfezi'nde saldırıya uğramasını tanımlamak için "şüpheli" ifadesinin dahi yeterli olmayacağını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabından Japonya'ya yük taşıyan iki petrol tankerinin Umman Körfezi'nde saldırıya uğramasına ilişkin açıklama yaptı.

Zarif, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Japonya'ya yük taşıyan tankerlere saldırı Başbakan Abe Şinzo ile (İran lideri) Ayetullah Ali Hamaney'in kapsamlı ve dostça görüşmeler yaptığı sırada gerçekleşti. Bu sabah olanları tanımlamak için şüpheli ifadesi bile yetersiz kalır."

Zarif, Basra Körfezi ülkeleri arasındaki güvensizliğin giderilmesi ve güvenlik alanındaki sorunların çözümü için önerdiği "Bölgesel Diyalog Forumu"nun kurulmasının zaruri olduğunun altını çizdi.

Umman Körfezi'nde sabah saatlerinde iki büyük petrol tankerinde patlamalar olmuştu. Tankerlerdeki 44 kişilik mürettebat İran arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak, İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask Limanı'na nakledilmişti.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroşige Seko, Japonya'ya yük taşıyan iki petrol tankerinin Hürmüz Boğazı yakınlarında saldırıya uğradığını duyurmuştu.

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, dün başkent Tahran'a gelerek Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya gelmişti.

Abe, Japonya'ya ham petrol taşıyan iki petrol tankerinin Umman Körfezi'nde saldırıya uğradığı sırada İran lideri Hamaney ile görüşüyordu.

Japonya Başbakanı Abe, İran ile ABD arasındaki gerginliğin azaltılması ve Orta Doğu'da istikrarın sağlanması için Tahran'ı ziyaret ettiğini açıklamıştı.


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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 13:34
  1. - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif
  2. iran

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