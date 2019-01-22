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Tankerle otomobil çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti

Ordu’nun Perşembe ilçesinde akaryakıt yüklü tanker ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

22 Ocak 2019 Salı 01:14
Tankerle otomobil çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti

Olay, Perşembe ilçesine bağlı Çeşmeönü mevkinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Mustafa Ambar idaresindeki 52 LP 029 plakalı otomobil ile henüz sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 KDN 68 plakalı akaryakıt yüklü tanker çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobilde bulunan Mustafa Ambar, aracın içerisinde sıkışarak, hayatını kaybetti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Ambar’ın cesedini sıkışan araçtan çıkartırken, yol trafiğe kapatıldı. Hayatını kaybeden şahsın cesedi, otopsi yapılmak üzere Ordu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kazayla alakalı soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 01:14
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