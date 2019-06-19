0553 313 94 23

Tanker saldırıları konusunda ABD'den yeni iddia

- ABD Donanması 5. Filosu'ndan Komutan Sean Kido, saldırıda kullanılan mayınların, İran ordusunun askeri geçit töreninde kullanılan mayınlarla "çarpıcı bir benzerlik taşıdığını" ileri sürdü

19 Haziran 2019 Çarşamba 18:20
Tanker saldırıları konusunda ABD'den yeni iddia

FUCEYRA (AA) - ABD Deniz Kuvvetlerinden patlayıcı uzmanı bir komutan, geçen hafta Umman Körfezi'nde saldırıya uğrayan iki tankerden Japonlara ait olanına yönelik kullanılan yapışkan mayının İran'a ait mayınlarla "çarpıcı bir benzerlik taşıdığını" ileri sürdü.

ABD Donanması 5. Filosu'ndan patlayıcı uzmanı komutan Sean Kido, ABD Donanması'nın 5. Filo üssünde basına yaptığı açıklamada, söz konusu saldırıda kullanılan mayınların, İran ordusunun askeri geçit töreninde kullanılan mayınlarla benzerlik gösterdiğini söyledi.

"Kokuka Courageous" isimli petrol tankerini işleten Japon şirketin yöneticisinin, saldırı öncesi mürettebatın "uçan cisimler" gördüğünü ileri sürdüğüne ilişkin iddialarının aksine, Kido, bu tankere verilen hasarın "gemiye çarpan yabancı bir uçan cisimle" tutarlı olmadığını iddia etti.

Kido, "Kullanılan yapışkan mayın, İran askeri geçitlerinde sergilenen mayınlarla çarpıcı bir benzerlik gösteriyor." dedi.

Donanma müfettişlerinin, saldırıdan sonra geminin bir tarafından bir el izi ve parmak izleri aldıklarını sözlerine ekleyen Kido'nun açıklaması sırasında basına, yetkililerin gemiden kanıt niteliğinde topladığı enkaz parçaları gösterildi.

- Umman Körfezi'ndeki 2 tankere yönelik saldırı

Umman Körfezi'nde geçen hafta iki büyük petrol tankerinde patlamalar olmuştu. Tankerlerdeki 44 kişilik mürettebat İran arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak, İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask Limanı'na nakledilmişti.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Seko Hiroşige, Japonya'ya yük taşıyan iki petrol tankerinin Hürmüz Boğazı yakınlarında saldırıya uğradığını duyurmuştu. Tankerlerden birinin Japonya, diğerinin ise Norveç'e ait olduğu belirtilmişti.

Öte yandan, "Kokuka Courageous" isimli petrol tankerini işleten şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Yutaka Katada, saldırı öncesinde mürettebatın havada uçuşan cisimler gördüğünü ve yakınlarda İran donanmasına ait gemi tespit edildiğini öne sürmüştü.

Saldırılar, Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun İran ile ABD arasındaki gerginliğin azaltılması ve Orta Doğu'da istikrarın sağlanması için Tahran'ı ziyaret ettiği sırada yapılmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Elimizdeki istihbari bilgilere, saldırıyı düzenlemek için kullanılan silahlara ve profesyonelliğe baktığımızda İran'ın sorumlu olduğunu görüyoruz." açıklamasında bulunmuştu. ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı da İran Devrim Muhafızları Ordusuna ait bir devriye botunun Umman Körfezi'nde saldırıya uğrayan tankerlerden birinden patlamamış mayınları topladığı iddiasına ilişkin görüntüleri yayımlamıştı.

Saldırıların Abe'nin İran ile diplomasi girişimlerini hedef aldığını söyleyen İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise tanker saldırılarıyla ilgili ABD'yi "sabotaj diplomasisi" izlemekle suçlamıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 18:20
  1. ABD Donanması 5. Filosu
  2. iran
  3. yapışkan mayın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FÜ girişimci ve yenilikçi üniversiteler arasında 36’ya yükseldi
    1. FÜ girişimci ve yenilikçi..
    2. "Sanatla Terapi Safranbolu" projesi..
    3. Bozüyük’te camiler şenlendi
    4. "Balyoz davası" hakiminin FETÖ'den..
    5. Mısırlı Muhalif Ebul Futuh'un oğlu:..
    6. Araklı'daki sel
    7. Pendik’te helikopter destekli..
    8. HAK-İŞ'ten sert tepki: Kılıçdaroğlu..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan, radyo ortak..
    10. Kastamonu'daki silahlı kavga
    11. Karadeniz Vakfı Başkanı Cevahir'in acı..
    12. Hirfanlı Barajı’nda ’Asayiş Bot Timi’..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ailesi Ahmet..
    14. Denizcilik Fakültesi Mezuniyet töreni..
    15. TİAB Başkanı Yaşar Aşçıoğlu'ndan Nihat..
    16. ABD'ye bavulda canlı ispinoz kuşları..
    17. Gaziantep’te akrabaların bıçaklı..
    18. Akyazı’da evin bahçesine yıldırım düştü
    19. Giresunspor’da Başkan Sacit Ali Eren..
    20. GMİS’ten Türk-İş Genel Başkanı..
    21. Turgutlu’da motosiklet ile otomobil..
    22. Taban’dan hayvan dostu çocuklara..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şırnak'ın,..
    24. LAY-UP Basketbol Turnuvası,..
    25. Yağıştan etkilenen bölgelere kritik..
    26. Otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı
    27. TBMM'de Akdeniz Parlamenter Asamblesi..
    28. Tanker saldırıları konusunda ABD'den..
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ailesi Ahmet..
    30. Borsa günü yatay tamamladı
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu