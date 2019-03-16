Tanker kazası ucuz atlatıldı Samsun’da bariyerleri aşarak şarampole sürüklenen 15 tonluk gıda tankerinin sürücüsü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Samsun’da bariyerleri aşarak şarampole sürüklenen 15 tonluk gıda tankerinin sürücüsü kazada burnu bile kanamadan kurtuldu. Kaza, Canik ilçesi Atatürk Bulvarı’nda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. idaresindeki 01 AGT 57 plakalı gıda tankeri yağmur nedeniyle yolun kaygan olmasıyla birlikte sürücünün kontrolünü kaybetmesinin ardından bariyerleri aşarak şarampole sürüklendi. Metrelerce sürüklenen yaklaşık 15 tonluk tankerin baş kısmı gövdesinden ayrılırken sürücü ise kazadan burnu kanamadan kurtuldu. Tankerin boş olması nedeniyle kaza ucuz atlatıldı.

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