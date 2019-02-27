Tanker devrildi, karayolu ulaşıma kapandı Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesini Elbistan’a bağlayan karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tanker devrildi.

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesini Elbistan’a bağlayan karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tanker devrildi. Devrilen tankerin kaldırılması çalışmaları nedeniyle karayolu, çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin’den Elbistan’a melas yüklemek için yola çıkan 33 DCJ 50 plakalı tanker, Elbistan-Göksun karayolunun 35.kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Yan yatan tankerin sürücüsü, kazayı büyük şans eseri yara almadan atlattı. Devrilen tankeri, tekrar kaldırmak için ise Göksun-Elbistan karayolu çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. 2 adet vinç, tonlarca ağırlıktaki tankeri kaldırmak için uzun süre uğraş verdi. Bu zaman zarfında Göksun-Elbistan karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından tankerin kaldırılmasıyla birlikte trafik de normale döndü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.