0553 313 94 23

Tanker devrildi, karayolu ulaşıma kapandı

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesini Elbistan’a bağlayan karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tanker devrildi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 15:49
Tanker devrildi, karayolu ulaşıma kapandı

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesini Elbistan’a bağlayan karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tanker devrildi. Devrilen tankerin kaldırılması çalışmaları nedeniyle karayolu, çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.


Edinilen bilgiye göre, Mersin’den Elbistan’a melas yüklemek için yola çıkan 33 DCJ 50 plakalı tanker, Elbistan-Göksun karayolunun 35.kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Yan yatan tankerin sürücüsü, kazayı büyük şans eseri yara almadan atlattı. Devrilen tankeri, tekrar kaldırmak için ise Göksun-Elbistan karayolu çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. 2 adet vinç, tonlarca ağırlıktaki tankeri kaldırmak için uzun süre uğraş verdi. Bu zaman zarfında Göksun-Elbistan karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.


Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından tankerin kaldırılmasıyla birlikte trafik de normale döndü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 15:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çankırı’da kumar operasyonu
    1. Çankırı’da kumar operasyonu
    2. Geçmişin izleri geleceği inşa ediyor
    3. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay:
    4. "Kadın ekonomik faaliyetlere..
    5. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya: "FETÖ,..
    6. Pakistan ordusu paylaştı! Hintli..
    7. Ölümlere sebep olan obeziteye dikkat
    8. Avustralya insansız savaş uçakları..
    9. Tanker devrildi, karayolu ulaşıma..
    10. Ekinci’den “Malatya’da beka sorunu..
    11. Ağıl çöktü koyunlar telef oldu
    12. Sağlık Bakanlığında "Tuz Azaltma..
    13. Başkan Kayda, “Salihli’ye hayal ötesi..
    14. Çankırı’da ’İkinci Bahar’ rüzgarı esti
    15. Sıfır Atık Projesi ile 15 ton atık..
    16. Çankırı halterde Naim’in izinde
    17. Ürgüp projelerini açıkladı
    18. 5. KTÜ Savunma Sanayi Günleri
    19. Türkiye - Moldova maçının öncelikli..
    20. UTAŞ Uşakspor'da Mehmet Yozgatlı dönemi
    21. Yıldız Pehlivan Halk Eğitim Merkezi..
    22. AK Parti'den kritik yeni parti..
    23. Gazeteciler Cemiyetinden sert tepki
    24. TÜGVA’dan Kaymakam Yönden’e ziyaret
    25. ADYÜ Eczacılık Fakültesinde önlük..
    26. Memur-Sen’den Mısır’daki idamlara tepki
    27. Turizm öğrencileri sektör temsilcileri..
    28. İran'da sandığa gidilecek tarih belli..
    29. Fatsa’da öğrenci servisleri denetlendi
    30. Zihni Şahin’den Atakum’a ’7/24..
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor